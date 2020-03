Coronavirus. Zuiki chiude tutti gli store

I punti di vendita Zuiki (Ennepi) sul territorio nazionale saranno chiusi, in seguito alle ultime indicazioni del Governo, per il contenimento e la diffusione del Covid-19.

“Si tratta di una misura sicuramente drastica, la prima in Italia di questa portata, ma che abbiamo ritenuto necessaria per contribuire a ridurre la possibilità di contagio e per dare un segnale forte a tutti, sperando in una definitiva presa di coscienza da parte della collettività”, afferma Antonio Nacchia, managing director della Ennepi.

Sarà attivo, invece, lo shop online, che sarà utilizzato per una causa benefica. L'insegna ha infatti lanciato l’iniziativa La moda in prima linea: per ogni acquisto effettuato sul sito dall’11 marzo, 1 sarà euro destinato alle campagne di crowdfunding, già attive su Gofundme, per l’attivazione di una nuova Terapia intensiva presso l’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano e a sostegno dell’Azienda Ospedaliera dei Colli - Ospedale Cotugno di Napoli. L’azienda sta, infine, adottando tutte le misure possibili, affinché vengano tutelati i diritti dei dipendenti.