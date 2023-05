CosìComodo (Selex) si rafforza in nord Italia negli store Famila

Si amplia in più zone geografiche il servizio eCommerce di CosìComodo, la piattaforma del Gruppo Selex, che cresce in nord Italia

La piattaforma eCommerce del Gruppo Selex entra in due punti di vendita Famila a Cameri (Via Galileo Galilei / Strada Michelona) e Poggio Rusco (Via Martiri della Libertà 92/94), consolidando la sua presenza. Per invitare all'acquisto online, CosiComodo.it ha lanciato la promozione Provami10 che consente di ottenere un bonus di 10 euro per ogni spesa online minima del valore di 50 euro.

Come utilizzare CosìComodo

Per procedere alla spesa sulla piattaforma basta scaricare l’app CosìComodo Spesa Online da App Store o da Play Store, oppure collegarsi all’home page CosiComodo.it e indicare il proprio cap per iniziare a fare acquisti online anche nelle provincie di Novara, in Piemonte e di Mantova per la Lombardia.

L’assortimento è lo stesso del punto di vendita fisico e il cliente può beneficiare dei vantaggi fedeltà riservati dalle due insegne, come gli sconti per la spesa online e le offerte speciali. Associando al proprio account la Carta Club Famila con ogni spesa sarà possibile accumulare punti e accedere agli sconti riservati ai soci.

La prima campagna di comunicazione

In occasione dei primi sette anni di attività, CosìComodo ha attivato la sua prima campagna di comunicazione e una promo dedicata al cliente finale, con un piano strutturato di media on e offline. Due gli spot tv, due i soggetti radio, pianificazione digital e su Spotify e un planning dedicato ai social media. Il concept è ironico, il tone of voice divertente e ritrae diversi “tipi” da spesa online nella propria quotidianità.