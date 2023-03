Gruppo Selex: torna la campagna Spesa Difesa

Dall'8 marzo on air il nuovo spot di Gruppo Selex con protagonista SuperEroe Spesa Difesa che si batte contro il Dottor Inflazione

Prosegue la campagna di Selex “Spesa difesa” per una seconda stagione con un nuovo spot pubblicitario dove SuperEroe Spesa Difesa si batte contro il Dottor Inflazione. Lo scudo del supereroe è simbolo della linea di prodotti mdd Selex che comprende ben 3.500 referenze a piccoli prezzi per tutelare il potere d’acquisto dei consumatori eroso da un’inflazione che lo scorso gennaio ha toccato il picco del +13,6%.

La campagna ha debuttato l’8 marzo con uno spot tv diretto da Roberto Cinardi e con la creatività a cura di Different. Il piano prevede la sponsorizzazione anche tramite radio e sui maggiori canali digitali.

“Stiamo agendo su diversi fronti per contrastare l’inflazione. La nostra priorità è garantire ai nostri clienti prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, preservando la competitività delle nostre insegne e delle marche del distributore -spiega Maniele Tasca, direttore generale del Gruppo Selex-. Le nostre imprese socie si stanno impegnando a contenere i costi attraverso una supply chain efficiente e una serrata negoziazione con i fornitori per limitare gli aumenti dei costi dei prodotti e dei servizi. Il nostro obiettivo principale è sempre quello di assicurare la soddisfazione del cliente”.

La campagna Selex in difesa del consumatore

Spesa Difesa vuole andare incontro alle richieste degli italiani che vedono la propria capacità di spesa dipendere dalla situazione economica, in maniera sempre più pressante. Secondo un report di Ipsos il 79% dei consumatori si aspetta che le insegne si impegnino in favore del loro potere d’acquisto. In questo contesto si colloca il ruolo sempre più centrale della mdd del Gruppo Selex che con Spesa Difesa ha già riscosso successo nella tornata del 2022.

“Abbiamo scelto di rappresentare il nostro impegno contro il rincaro dei prezzi con un nuovo spot divertente che, sdrammatizzando a livello di racconto un tema più che mai serio ed attuale, si pone l’obiettivo di trasmettere quanto sia importante per noi difendere il valore del carrello dei nostri clienti, attraverso i nostri prodotti a marchio Selex, 3.500 referenze pensate e selezionate secondo 4 importanti valori: qualità, convenienza, italianità e sostenibilità”, conclude Massimo Baggi, direttore marketing di Gruppo Selex.