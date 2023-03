Selex: CosiComodo.it in 4 store Famila e Dok in Puglia

Il servizio di eCommerce CosiComodo.it offerto da Selex continua l’espansione per offrire un ampio assortimento e servizi integrati per i consumatori

Continua a pieno ritmo l’espansione della piattaforma CosiComodo.it per la spesa online nei punti di vendita del Gruppo Selex. Infatti, si aggiungono al circuito quattro store in cui sarà possibile usufruire del servizio: Famila di Bari e di Noicattaro, supermercati Dok di Trani e di Foggia. CosiComodo.it permette di fare la spesa online in qualsiasi momento della giornata sia da desktop, sia da mobile attraverso l’app CosìComodo Spesa Online indicando il proprio cap. Con questi quattro punti di vendita tutta la provincia di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani potrà usufruire del servizio.

CosiComodo.it offre il servizio Clicca e Ritira con il quale è possibile ritirare la spesa in uno dei quattro store, oppure il delivery a casa con la scelta delle fasce orarie preferite.

Assortimento CosiComodo.it Selex

Lato assortimento rispecchia esattamente quello del punto di vendita fisico dove non può mancare la vasta gamma di marchi, ma anche di referenze a mdd Selex. Con l’eCommerce è possibile acquistare food e non food con prodotti per il cura casa e persona, ma anche pet food e care; non manca l’assortimento di prodotti per specifiche esigenze alimentari compresi i prodotti per l’alimentazione dei bambini.

I vantaggi non restano indietro: anche facendo la spesa online con il servizio CosiComodo.it sarà possibile beneficiare del sistema fedeltà di entrambe le insegne, comprensivo di scontri e offerte. Inoltre, associando al proprio account la Carta Club Famila o la Carta Arancio di Dok si continueranno ad accumulare i punti.