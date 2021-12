Crai lancia la short collection sostenibile Sing 2

Sarà disponibile fino al 12 marzo del 2022 la nuova short collection del Gruppo Crai in tutti i punti di vendita dell’insegna. La collezione è dedicata ai personaggi della commedia musicale d’animazione Sing 2, in uscita il 23 dicembre nelle sale cinematografiche italiane. I consumatori avranno modo di collezionare i peluche degli 8 amici super talentuosi impegnati in performance di ballo e canto alla ricerca del successo.

La short collection, realizzata in licensing NBCUniversal e in collaborazione con Jakala, rientra nel più ampio progetto di sostenibilità dell'insegna #Crai per l’Ambiente. Nel rispetto della natura, infatti, i peluche sono realizzati con materiale riciclato certificato. Anche l’etichetta presente sui peluche e tutto il materiale di comunicazione a supporto sono realizzati in carta Fsc.

“Con l’arrivo delle festività abbiamo voluto realizzare un progetto pensato per le famiglie, che coniugasse la possibilità di offrire un sorriso con un gesto concreto per la comunità. Sign 2 concilia l’attenzione di Crai per l’ambiente insieme al sostegno per la scuola, ribadendo anche in un momento storico così difficile il nostro impegno per un futuro migliore” dichiara Mario La Viola, direttore marketing, format, rete e sviluppo Crai Secom.

Crai per la scuola

In ottica di sostenibilità, Crai svolge progetti legati alle comunità in cui opera. Questa campagna, infatti, è integrata al programma Crai per la scuola, edizione 2021-2022, a sostegno delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

I consumatori, infatti, potranno ritirare, insieme al peluche, anche un buono da 50 punti scuola da regalare agli istituti scolastici. Si potenzia in questo modo il progetto che consentirà agli oltre 4.700 istituti di ottenere gratuitamente attrezzature e materiale didattico da scegliere nell’apposito catalogo proposto dall’insegna.