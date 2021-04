Crai propone la collezione ecosostenibile per la casa

Il percorso green dell'insegna Crai continua con iniziative legate al valore dell’ecosostenibilità. La novità è la collection My Style Home di G. Bellora, composta da una linea di spugne bagno rispettosa dell'ambiente realizzata in puro cotone naturale certificato da coltivazione biologica e con produzione socialmente responsabile.

Questa collezione segue alle altre già realizzate dal gruppo, ossia la mini-raccolta dedicata alle pentole antiaderenti Berndes in alluminio 100% riciclato da lattine post-consumo, la raccolta della linea tavola Circle made in Guzzini realizzata con bottiglie di plastica 100% riciclata post-consumo e la linea di peluche Gli Ambientini anch’essi prodotti da plastica riciclata post-consumo.

Si tratta di un’iniziativa a premi che coinvolge i clienti e li sensibilizza al rispetto per l'ambiente. Anche il packaging è green: ogni spugna, infatti, è confezionata in una busta di PLA, materiale realizzato con risorse vegetali rinnovabili e compostabile al 100%.

Le modalità di partecipazione

Per partecipare basta raccogliere i bollini fino al 7 agosto e richiedere i premi preferiti entro il 4 settembre, utilizzando i bollini o i punti cuore.

Inoltre, per ogni spugna ritirata dai clienti, Nettare riceverà 0,10 centesimi per la salvaguardia delle api in pericolo di estinzione attivando il programma Pollinate the planet con 3Bee.it. L’iniziativa viene supportata da un ampio piano di comunicazione online e in-store. Il regolamento completo è disponibile e scaricabile su questo sito.