Crai: le scelte ecosostenibili nello store di Loano

Lo storico punto di vendita Crai (Crai Secom) di Loano, aperto nel 1967, torna a nuova vita con un'immagine rinnovata e servizi realizzati nell'ottica di sostenibilità. Lo store, situato in via Aurelia 126, si presenta con ampie vetrate che rendono perfettamente visibile l'ambiente interno. L'ingresso è sull'ortofrutta dove sono già presenti alcuni elementi di novità come nel caso dell'esposizione a parete delle piante aromatiche, allestita in collaborazione con l’azienda RB Plant. I lavori di restyling hanno reso più ampi gli spazi così come le corsie rese più funzionali anche dalla segnaletica sia a parete che orizzontale che indica i percorsi consigliati per evitare di incrociare altre persone e stare distanziati.

Per valorizzare specifiche categorie di prodotti sono stati realizzati spazi ad hoc come per le eccellenze del territorio e i prodotti di alta gamma di Crai Piaceri italiani. Sul perimetro gli scaffali refrigerati self service per macelleria e pescheria e i banchi serviti di gastronomia, salumi e formaggi, panetteria con servizio di doratura che permette di sfornare ogni giorno pane fresco. Spazio specifico anche per i prodotti Benessere, suddivisi in senza glutine e biologici. Completa l'offerta l'enoteca.

Le novità ecosostenibili

Per ridurre il consumo di plastica, in questo store è stata introdotta la cassetta dell'acqua grazie alla collaborazione con l'azienda AcquaViva. Si tratta di un dispositivo identico a quello usato dalle amministrazioni comunali che permette di filtrare ed erogare acqua naturale e gasata.

Per incentivarne il consumo, Crai ha attivato una promozione: il consumatore che effettuerà una spesa minima di 30 euro avrà in regalo 9 litri di acqua. Il credito sarà erogato su un’apposita card, che il cliente avrà la possibilità di utilizzare per ricaricare i propri contenitori. Al di là della promozione, i consumatori possono comunque rifornirsi di acqua acquistabile al costo di 6 centesimi al litro. Inoltre, instore è stato attivato un dispenser per detergenti e detersivi, sfusi e biologici.