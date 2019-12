Crai rinnova l’accordo con la Federazione pallavolo

Continua e si rinnova fino al 2022 la sponsorizzazione di Crai con la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav).

In qualità di co-sponsor di maglia, il logo Crai sarà presente sulle maglie di tutte le nazionali femminili e maschili, oltre che su tutto l’abbigliamento e sugli accessori degli atleti e dello staff. Sarà inoltre attivata la sponsorizzazione delle nazionali di Sitting Volley, uno sport nel quale i disabili e normodotati possono giocare insieme ad un livello tecnico molto alto e, come tale, rappresenta una buona opportunità per la cooperazione e integrazione.

Il logo Crai sarà inoltre visibile su tutti i materiali di comunicazione degli eventi come locandine, back drop, biglietti e pass, e all’interno dei palazzetti dove si disputeranno i match. Inoltre, Crai è title sponsor delle Finali Nazionali Giovanili CRAI che si svolgeranno in sette località tra maggio e giugno 2020 e coinvolgeranno 28 squadre in ogni località, per un totale di 188 squadre in tutta Italia. Durante i match, Crai organizzerà attività rivolte ai giovani atleti tra cui la distribuzione di welcome kit contenenti una selezione di prodotti a marchio Crai e una t-shirt personalizzata con il logo Crai.

Infine, si rinnova anche la sponsorizzazione del Club Italia. Il progetto rappresenta l’anello di congiunzione per il passaggio degli atleti più meritevoli dall’attività giovanile al posizionamento ad alto livello per affermarsi come protagonisti nelle nazionali seniores.