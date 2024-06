Crazy Pizza punta al raddoppio del fatturato nel 2024

Crazy Pizza ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 25 milioni di euro a livello di sistema. Per il 2024 punta a superare i 45 milioni di euro

Crazy Pizza punta a chiudere il 2024 con 20 ristoranti. Al momento le aperture che la catena di Flavio Briatore può comunicare sono Marina di Varazze, 12° ristorante della catena (di cui parliamo più avanti), Napoli, Saint-Tropez e New York. Crazy Pizza ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 25 milioni di euro a livello di sistema. Per il 2024 punta a superare i 45 milioni di euro, grazie alla crescita trainata dalle nuove aperture. Nel 2023 i ricavi sono aumentati del 24% rispetto al 2022. "Il nostro Ebitda per il 2023 supera il 20%, un risultato -commenta il gruppo- che riflette l'efficienza e la redditività del nostro modello di business nel settore della ristorazione".

Crazy Pizza prevede investimenti di oltre 15 milioni di euro nel 2024, con assunzioni di oltre 200 nuove risorse in tutto il mondo, rafforzando così il team e supportando l’espansione. Attualmente conta più di 300 dipendenti a livello di sistema/gruppo.

Fra le partnership e le collaborazioni ricordiamo quella con marchi luxury come Ferrari Spumanti, Moët Hennessy, Illy Caffè e Acqua Eira. "Il nostro obiettivo -comunica il gruppo- è di portare le eccellenze italiane in tutto il mondo, rafforzando la nostra presenza e offrendo prodotti di altissima qualità".

Marina di Varazze, in provincia di Savona, è il quinto ristorante in Italia, 12° a livello globale. Non è un caso la scelta di Marina di Varazze: luogo turistico per eccellenza, della riviera del Ponente ligure, con un posizionamento medio-alto e luxury, si estende su una superficie di circa 232.000 mq, di cui 144.000 di specchio acqueo, dotato di 12 pontili fissi e 3 galleggianti. Crazy Pizza Varazze, aperto a partire dalle 18, sette giorni su sette, darà lavoro a oltre una ventina di persone. Dispone di 80 posti a sedere in una terrazza proprio di fronte alla Marina, ha un’ampia area lounge e una zona bar dedicata a cocktail e aperitivi. La scelta di Varazze conferma il forte rapporto tra Crazy Pizza e le location marine: basti pensare alle storiche presenze a Porto Cervo e Montecarlo, tutte con terrazze vista mare.

“Dopo la recente apertura in Bahrein, Crazy Pizza torna nuovamente ad aprire in Italia -commenta Flavio Briatore, fondatore e proprietario di Crazy Pizza- territorio nel quale credo da sempre, e in particolare nella incantevole Riviera Ligure, luogo tra i più amati e conosciuti del nostro Paese che, con gli oltre 7.000 chilometri di splendida costa, rappresenta la nostra unicità e una grande risorsa. Dalla prima storica presenza in Costa Smeralda (Porto Cervo), Crazy Pizza porta adesso il suo format di luxury dining a Marina di Varazze. Questa è la 12ma apertura a livello mondiale per Crazy Pizza che però non si ferma qui, perché presto annunceremo altre importanti aperture in location iconiche".

“Abbiamo creduto fortemente nel progetto e siamo molto soddisfatti di questa positiva collaborazione che ha portato ad avere tra noi una realtà di tale rilievo -aggiunge Italo Bogliolo, vicedirettore di Marina di Varazze-. Crazy Pizza troverà spazio nella zona centrale della Marina di Varazze andando ad arricchire la nostra Food & Shopping Gallery: rappresenterà un importante fattore di attrazione di cui tutti gli operatori del porto potranno beneficiare, oltre ovviamente a clienti e visitatori".

Marina di Varazze è il porto turistico del comune e uno dei più moderni porti turistici del Ponente ligure. Con ristoranti aperti in città internazionali e turistiche come Londra, Milano, Roma, Monte Carlo, Doha, Crazy Pizza si pone come obiettivo quello di elevare il concetto di luxury-fun dining in Italia e nel mondo, celebrando l'eccellenza italiana nel panorama internazionale.