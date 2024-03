Flavio Briatore, proprietario di Crazy Pizza, aprirà a maggio anche a Napoli, la città della pizza; fra le nuove aperture, anche New York a fine 2024

Crazy Pizza, l'insegna lanciata da Flavio Briatore per chi ama spendere 30-50 euro per una pizza (la forchetta prezzi del menù letto su Just Eat va da un minimo di 16 euro per la basica pomodoro-olio-origano, a un massimo di 69 euro per la Pata Negra), apre in quasi tutti i continenti (tre per l'esattezza) del pianeta i prossimi ristoranti. Briatore accelera il progetto di sviluppo globale con una serie di aperture in location definite strategiche, compresa Napoli dove va a sfidare (verbo di effetto giornalistico) Sorbillo & Company. I nuovi ristoranti andranno ad aggiungersi agli attuali 10, già presenti a livello internazionale.

Dal Medio Oriente alla Grande Mela

In Medio Oriente, dove Crazy Pizza ha già 4 locali in 3 Paesi, apre a inizio aprile in Bahrain, e poi a Neom, la più grande smart city del mondo, un progetto urbanistico visionario ideato in Arabia Saudita e considerato uno dei più grandi investimenti immobiliari di sempre. Per quanto riguarda l’Europa, a maggio apre il Crazy Pizza a Napoli (alcuni giornali nazionali e locali hanno già intitolato "Briatore sfida Sorbillo a Napoli"), vista Vesuvio, e a seguire nella Marina di Varazze, seguita a breve dall'annuale riapertura estiva del locale a Porto Cervo. A giugno sarà operativo anche il ristorante a Belgrado

Attraversando l'Atlantico, Crazy Pizza aprirà entro fine 2024 a New York come primo risultato di una joint venture pluriennale che porterà, dopo New York, una cospicua serie di aperture nelle location americane più prestigiose, sia a Est che a Ovest.