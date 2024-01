Cresce il reparto frozen, le attrezzature GranFit di Costan

Da Epta due nuove proposte in linea con i nuovi trend per la gdo: GranOntario e GranDrake della famiglia GranFit di Costan

I prodotti surgelati riscuotono un crescente successo nel carrello della spesa, grazie alla loro praticità che unisce alti livelli qualitativi, velocità d'impiego e caratteristiche intrinseche tali da ridurre in maniera importante lo spreco alimentare. Cresce di pari passo l'offerta di banchi negativi ideati per dare il massimo risalto alle referenze surgelate, massimizzare le vendite e ridurre i consumi energetici dei retailer. Da Epta due nuove proposte in linea con i nuovi trend per la gdo: GranOntario e GranDrake della famiglia GranFit di Costan.

Le novità per la gdo di GranFit di Costan

Si tratta di due banchi orizzontali negativi, GranOntario a vasca doppia, GranDrake a vasca singola, caratterizzati da una grande flessibilità, tale da permettere combinazioni sempre diverse grazie a volumi espositivi personalizzabili. Un layout che si adatta alle esigenze specifiche, agli spazi del negozio.

Rispetto ai modelli precedenti della stessa famiglia, GranDrake e GranOntario hanno una capacità espositiva maggiore. La combinazione di elementi diversi, come l'effetto total glass, la linea di carico a 435 mm, la riduzione del numero dei binari di scorrimento, permettono di aumentare del +8,75% le referenze in esposizione, rispetto al banco modello Tortuga Ultra, con lo stesso ingombro al suolo.

Offrono inoltre la totale visibilità del prodotto, al 100% (prima era del 64%), grazie alla struttura in vetro totalmente trasparente.

L'estetica, dalle forme arrotondate, si inserisce nella famiglia GranFit, caratterizzata da minimalismo ed ergonomia. Dispongono del dispositivo anti intrappolamento sulle coperture a spinta e il corrimano è a 860 mm da terra.

Sotto il profilo dei consumi, i banchi montano vetri temprati, anticondensa, a basso fattore di riflessione ed emissività, concepiti per ridurre la dispersione del freddo. Questi elementi, sommati all'ottimizzazione della rotazione delle ventole a 24V grazie alla tecnologia digitale, alle resistenze anticondensa sui telai dei vetri, qualificano i banchi nella classe energetica D (era E), con una riduzione dei consumi pari al -24%. Se ne avvantaggia anche la stabilità della temperatura interna.

Tecnologia digitale a bordo

I due nuovi GranDrake e GranOntario sono le prime isole a vasca remote equipaggiate di serie con la piattaforma diagnostica SwitchON. Questa consente la manutenzione predittiva, il monitoraggio da remoto dei singoli componenti e di numerosi parametri quali temperatura, umidità, sbrinamento. Segnala i guasti e fornisce una guida in caso di malfunzionamenti.

Il sistema offre una garanzia ulteriore sulla corretta conservazione del prodotto e aiuta i retailer al minimo zero gli stop.

I dati dei prodotti surgelati nel 2022

L'Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) riporta per il 2022 il nuovo massimo storico nel consumo dei surgelati: oltre 990 mila tonnellate, +1,2% rispetto al 2021. Il consumo pro capite annuo è di 16,8 kg. Il frozen quindi è cresciuto del +9% per fatturato, toccando i 5,3 miliardi di euro.