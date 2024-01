Vis: crescere per linee esterne nel mondo food

Nuovi prodotti per l’estero con referenze pensate per il paese specifico: il business di Vis

È la strategia di Vis, azienda specializzata nella produzione di food surgelato. Il Gruppo Vis propone prodotti pastellati, ricettati con cottura di riferimento in friggitrice, padella a microonde. L’innovazione di prodotto porta l’azienda a proporre all’estero sui rispettivi mercati di riferimento, referenze pensate per il paese specifico: “In Grecia andiamo con dei bocconcini di feta greca nelle due versioni dolce con miele e salata con pomodorini, olive, capperi. Invece in Messico proponiamo dei bocconcini con cheddar e jalapeño. La tematica del comparto etnico che è in crescita -dice Chiara Stuppia, direttrice commerciale di Gruppo Vis- . Questo perché la popolazione oggi è sempre più variegata. Il target più giovanile è un target viaggiatore, curioso”. Il mix del gruppo gli ha permesso di affrontare bene anche gli anni difficili del covid e dell’inflazione, grazie a “un mix assortimentale che ci ha fatto concludere l'anno con degli ottimi risultati”.