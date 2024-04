Segafredo Zanetti lancia la limited edition Storie d’Italia

Una limited edition per omaggiare le Storie d'Italia. Parte l'iniziativa promozionale di Segafredo che prevede premi e un viaggio alle Hawaii

Nuova iniziativa promozionale per Segafredo Zanetti, brand specializzato nell'espresso, che ha avviato la campagna Segafredo: lo conosci da sempre, lo riconosci ovunque, attiva fino al 30 giugno 2024. Ogni acquisto del valore di almeno 12 euro di prodotti Segafredo nei supermercati aderenti all’iniziativa permetterà di ricevere in regalo la tazzina Segafredo nella limited edition Storie d’Italia, in omaggio ai monumenti più iconici del nostro Paese.

Con lo stesso scontrino, i partecipanti avranno l'opportunità di vincere, attraverso estrazioni mensili, una macchina per caffè in grani super-automatica Gaggia. Il vincitore dell’estrazione finale vincerà invece un viaggio alle Hawaii per due persone dove poter visitare in esclusiva la piantagione di caffè di Kauai, da dove cioè trae origine il caffè del marchio.