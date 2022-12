Da Acqua&Sapone (Selex) 250mila euro per le vittime di violenza di genere

#ESG | Dopo la relativa iniziativa in store la catena ha donato questa somma alla onlus Doppia Difesa, che si occupa di sostenere le vittime di discriminazioni, abusi e violenze

Da metà novembre, negli oltre 800 punti di vendita italiani di Acqua&Sapone (Selex) è stato possibile acquistare 2 prodotti charity per ricevere in omaggio 12 palline natalizie legate a un'iniziativa solidale a sostegno delle vittime di discriminazioni, abusi e violenza di genere. A conclusione del progetto, infatti, il vicepresidente della catena Nando Barbarossa (in foto sopra), ha consegnato a Michelle Hunziker, dondatrice e presidente della Fondazione Onlus Doppia Difesa, un assegno di 250.000 euro destinato ad aiutare questa categoria di persone.

Lato social, attraverso gli scatti delle decorazioni (#acquaesaponeforcharity) gli acquirenti sono stati invitati alla diffusione di un messaggio di sensibilizzazione sul tema. L’operazione ha registrato su questi canali quasi 10 milioni di visualizzazioni per i contenuti legati all'iniziativa e 600.000 interazioni.

Come sottolineato in una nota aziendale da Barbarossa: "Sostenere una causa così fondamentale e combattere la violenza di ogni genere, attraverso l’ampia cassa di risonanza dei nostri punti di vendita, è un dovere per un gruppo come il nostro che parla soprattutto alle donne e ha nelle donne la sua grande forza".