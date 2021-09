Da Esselunga i prodotti a marchio Il Milanese Imbruttito

Dopo una serie di collaborazioni avviate in passato, tra cui la vendita di panettoni e panettoncini Imbruttiti, Esselunga introduce nel suo assortimento, per i prossimi quattro anni, tutti i prodotti a marchio Il Milanese Imbruttito: dalle uova di Pasqua ai quaderni, dalle cuffiette wireless allo speaker bluetooth, dal Pandoro del Giargiana alle capsule del caffè, acquistabili in esclusiva solo nei negozi dell'insegna e su questo sito. L'accordo è stato firmato con Shewants, l’agenzia creativa dietro al progetto Il Milanese Imbruttito, nato per ironizzare su Milano e i milanesi, che conta una community di oltre 3 milioni di persone e una media di oltre 1.500.000 visualizzazioni per ogni video pubblicato. Licenziatario dei prodotti è Vergani srl, storico colosso milanese della pasticceria, che ha prodotto il panettone, il pandoro, i cioccolatini e le chiacchiere imbruttite, e che si occuperà di sviluppare assieme a Shewants tutte le referenze da inserire in assortimento.

“Questa partnership è per noi un traguardo molto importante perché conferma il valore del brand Il Milanese Imbruttito. Grazie a una community di 3 milioni di persone e una riconoscibilità unica nel panorama del social entertainment, Il Milanese Imbruttito è un valido alleato per tutte quelle aziende che vogliono raggiungere il proprio pubblico attraverso le chiavi della leggerezza e dell’ironia” commenta Marco De Crescenzio, brand licensing director, co-fondatore e direttore generale della comunicazione social di Shewants.