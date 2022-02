Euronics ha lanciato da poco (dal 17 febbraio, fino al 2 marzo) una campagna promozionale (denominata Più prendi, meno spendi) che prevede per i clienti risparmi da 50 a 500 euro: più alta sarà la soglia di spesa, maggiore lo sconto che verrà applicato in cassa: si parte da una riduzione di 50 euro, nel caso in cui il totale scontrino sia di almeno 450 euro, fino a 500 euro, per un valore minimo di 2.100 euro. La promozione, valida solo sui prodotti indicati nei punti di vendita aderenti, esclude i prodotti iRobot, Apple, Dyson. La durata, le altre limitazioni ed esclusioni sono verificabili all’interno dei singoli negozi.

È certo un’occasione da non perdere per acquistare più prodotti con cui arricchire la propria dotazione personale e aggiornare quella di casa. Oltre al classico volantino, l’attività promozionale Più prendi, meno spendi sarà supportata dall’insegna con spot sulle principali emittenti tv e radio e attraverso una comunicazione digital e social. La campagna è stata sviluppata da Wundermann Thompson e pianificata da Media Italia.