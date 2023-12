Da oggi i salumi di qualità si comprano (anche) con un click: è online l’e-commerce CLAI

Su clai.it è già possibile acquistare in modo semplice e veloce i salami 100% carne italiana della cooperativa agroalimentare di Imola, i prosciutti crudi di qualità a marchio Zuarina e i formaggi artigianali toscani Faggiola

Il direttore Marketing Delfini: «Il nostro obiettivo primario? Creare relazioni. Vogliamo far crescere una community realmente inclusiva attraverso il coinvolgimento dei nostri numerosi stakeholder»

Imola, dicembre 2023 – In vista del Natale 2023 CLAI ha deciso di fare a tutta la sua comunità un regalo gustoso: è già online la nuova piattaforma, attraverso la quale (grazie all’e-commerce) è possibile fin da subito acquistare e farsi consegnare a domicilio tutta la qualità dei prodotti della Cooperativa agroalimentare romagnola, dei prosciutti crudi a marchio Zuarina e dei formaggi artigianali toscani Faggiola.

«L’obiettivo primario non consiste nella creazione tout court di una nuova fonte di business – spiega Gianfranco Delfini, direttore Marketing CLAI –, ma piuttosto nello sviluppo di nuove connessioni umane. Il nostro desiderio è far crescere una grande community intorno a CLAI, mettendo a disposizione un luogo d’incontro, una sorta di piazza virtuale, in cui siano protagoniste le relazioni. L’e-commerce diventa quindi un’ulteriore possibilità di contatto e interazione tra consumatori, dipendenti, clienti trade e follower dei nostri canali social. Insomma, vogliamo coinvolgere in una sorta di dialogo diretto tutte le persone di ogni parte d’Italia che già hanno, oppure potrebbero desiderare avere, maggiore familiarità col mondo CLAI».

Un modo particolare di intendere l’e-commerce per un’azienda che, tra le prime nel suo settore, su Amazon ha già avuto modo di conoscere le potenzialità delle transazioni online aprendo uno store digitale. «Su questo marketplace abbiamo ottenuto ottimi riscontri di vendite – prosegue Delfini –, ma risultava più complessa la fase per noi fondamentale di “creazione di un rapporto”. Per questo motivo abbiamo deciso di investire su una tecnologia diversa che ci permettesse di controllare in autonomia l’intera esperienza di acquisto, promuovendone un valore diverso e più ampio».

Il percorso online realizzato per il consumatore è improntato alla semplicità d’uso e alla velocità. Collegandosi a clai.it si raggiunge immediatamente una posizione privilegiata per conoscere da vicino “cosa sia” CLAI, una realtà che fa della capacità di unire allevamento e produzione in una filiera controllata “dai campi alla tavola”, attraverso la competenza, la cura e la passione di tante persone, una delle sue grandi forze distintive.

Una parte dello spazio sulla piattaforma è dedicato anche alle attività legate alla sostenibilità, che CLAI declina sia dal punto di vista ambientale che umano. Si pensi agli impianti (come il fotovoltaico e il biogas) implementati per creare energia in modo alternativo, oppure l’ampio intervento di riforestazione realizzato a Sasso Morelli, intorno al Parco storico di Villa La Babina, sede del centro direzionale CLAI. Numerose anche le iniziative dedicate sia al benessere dei dipendenti che a quello delle diverse comunità territoriali. L’ultimo esempio, ma solo in ordine di tempo, è la collaborazione con Banco Alimentare che ha permesso anche nel 2023, in occasione delle Feste di fine anno, di distribuire 250mila pasti alle persone in difficoltà.

Non resterà ovviamente deluso neppure chi si collegherà a clai.it per familiarizzare con l’intero catalogo dei prodotti delle tre aziende che danno vita alla Food Company CLAI: ad accompagnarlo in questo tour troverà immagini realistiche e informazioni chiare e complete che comprendono la lista ingredienti, i valori nutrizionali e i consigli di conservazione.

Il processo di acquisto segue la stessa logica anticipata in precedenza: ogni fase è organizzata in modo molto intuitivo per permettere anche ai meno esperti delle dinamiche internet di effettuare senza difficoltà e in modo rapido ogni operazione. Con pochi click si possono selezionare uno o più prodotti per una spesa minima di 45 euro e decidere poi quale sistema di pagamento utilizzare tra i numerosi abilitati. La consegna è totalmente gratuita. Nessuna complicazione, dunque: direttamente a casa propria, o in qualunque posto si desideri, si riceveranno golosità uniche come la classica Passita di Romagna CLAI, il Salame BellaFesta Light o il rinomato Crudo di Parma Zuarina. Ma le specialità della Cooperativa di Imola che possono ora essere apprezzate e acquistate online sono davvero numerose. Il denominatore comune? La carne è sempre 100% italiana e viene lavorata da specialisti che fanno dell’expertise e dell’antico “saper fare” una prerogativa che si tramanda di generazione in generazione per raggiungere sempre i migliori standard qualitativi.

Inoltre, a seconda delle stagioni e dei periodi festivi, sulla piattaforma clai.it potranno essere disponibili opportunità offerte a tempo limitato. In vista del Natale, ad esempio, sono acquistabili delle box regalo con selezioni accurate di salumi CLAI e Zuarina, e prodotti di aziende con cui CLAI condivide la stessa linea su valori come qualità, sostenibilità, approccio premium al mercato e attenzione alle persone. Un esempio è l’azienda vitivinicola Tremonti, che produce ottimi vini distribuiti in oltre venti mercati mondiali, oppure la cooperativa sociale Abbraccio Verde, che realizza invece pregiate confetture e verdure sott’olio, con un occhio di riguardo all’inserimento lavorativo di persone con fragilità. Queste preziose collaborazioni permettono a CLAI di regalare ai suoi consumatori un’esperienza ancora più completa di gusto e convivialità.

«Per CLAI mondo digitale e fisico devono andare di pari passo – conclude il direttore Marketing –. La tecnologia è importante ma non può sostituire l’importanza del rapporto umano. Per i nostri canali di vendita tradizionali non cambierà nulla; potranno semmai essere ulteriormente valorizzati da questo strumento. Integrare il più possibile mondo fisico e digitale darà infatti vita a un asse che permetterà di rafforzare ulteriormente alcune nostre distintività. Penso ad esempio alle possibili forme di sviluppo delle iniziative legate alle visite aziendali, che già ora stanno dando un riscontro molto interessante, oppure alla realizzazione di piccoli e grandi eventi all’interno della nostra sede o nei vari territori, coinvolgendo clienti e punti vendita. Diventerà poi ancora più semplice per dipendenti e collaboratori CLAI accedere a contenuti utili e farsi promotori e fruitori di momenti dedicati alla formazione o allo sviluppo di iniziative».

Per rendere ancora più importante questo grande progetto di condivisione e non perdersi iniziative, offerte e privilegi esclusivi non resta dunque che iscriversi e prendere parte subito alla grande community CLAI.

Per maggiori informazioni visita il sito.