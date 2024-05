Il riutilizzo virtuoso premia CPR System

La cooperativa leader italiana degli imballaggi in plastica a sponde abbattibili e riutilizzabili continua a crescere e a innovare

Il riutilizzo virtuoso del packaging primario è un modello sempre più presente sul mercato agroalimentare nazionale ed europeo soprattutto per la filiera ortofrutta e per le filiere della carne e del pesce.

In termini di quote di mercato rappresenta oggi, nel settore ortofrutta, oltre il 36% del mercato.

Tecnicamente si chiamano R.P.C. che significa Returnable (o Reusable) Plastic Containers, ossia cassette in plastica a sponde abbattibili che, oltre ad essere riutilizzabili, hanno anche il vantaggio di ridurre lo spazio occupato quando chiuse (fino al 75% in meno) e dunque il numero di camion necessari per il loro trasporto a vuoto. Si tratta di un sistema a ciclo chiuso, caratterizzato dal ricircolo tra produttori e distributori di ortofrutta delle cassette RPC previo controllo, lavaggio e sanificazione delle stesse dopo l’utilizzo.

Nel caso di CPR System il circolo virtuoso non si ferma al semplice riutilizzo circolare delle cassette ma si spinge fino alla rigranulazione delle casse vecchie per andare a ricostituire una cassa nuova di zecca con materiale plastico riutilizzato.

Un modello di economia circolare perfetto che vede coinvolti i produttori di ortofrutta e i distributori. Sono 1000 i soci aderenti alla COOPERATIVA CPR SYSTEM rappresentanti di tutta la filiera.

Molti reparti ortofrutta della GDO Italiana sono allestiti con le casse CPR REDEA.

Le casse REDEA, giunte al 100% di sostituzione delle casse precedenti, hanno dimensioni e peso inferiori alle precedenti e questo consente una ottimizzazione dei trasporti riducendoli del 20% circa rispetto a prima con un risparmio del 10,3% nelle emissioni di CO2 in fase di trasporto. Il consumo di carburante si riduce dell’1,66%. Parlando sempre di efficienza e sostenibilità consentono il risparmio del 50% di acqua per il lavaggio con i sistemi di gestione avanzati. Gli impianti fotovoltaici di CPR generano parte dell’ autoconsumo. Sul fronte della digitalizzazione, REDEA è una cassetta parlante, l’etichetta Smart-Label dotata di codice a barre e un tag RFID consentono di gestire ed elaborare tante informazioni importantissime per l’ottimizzazione del sistema ed è in partenza il progetto Traking proprio per ottimizzare questa unicità.

La cassa REDEA è stata progettata al Politecnico di Milano, dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta. “Il colore più neutro valorizza meglio i prodotti all’interno e la trama grafica elegante e funzionale si ispira alla natura perché è nata elaborando digitalmente la trama di una foglia .. Le celle della cassa Redea si ispirano al Diagramma di Voronoi che ha individuato, in natura celle con la la stessa geometria come ad esempio le macchie nere delle giraffe o la trama degli stomi fogliari. Questa particolare trama, consente una migliore areazione dei prodotti ottimizzando quindi la conservazione.

L’innovazione non si ferma alle casse Redea ma prosegue con la nascita del pallet Noè e la costituzione di Newpal, la società che vede la partecipazione di CPR System e Lucart, la società leader in Europa nella produzione di soluzioni per l’igiene in carta, conosciuta per i brand Tenderly, Tutto Pannocarta e Grazie EcoNatural, dedicata alla produzione del pallet più innovativo del mercato europeo. Il pallet Noè è infatti un pallet ecologico realizzato riutilizzando materie prime seconde da riciclo, derivate dalla lavorazione post consumo del poliaccoppiato usato per i cartoni delle bevande tipo Tetra Pak®. A partire dal mese da luglio 2023 i nuovi pallet Noè sono stati introdotti nei circuiti di movimentazione ortofrutta di CPR System alla medesima tariffa di movimentazione dei pallet di legno ma con un significativo apporto di benefici sia in termini ambientali che di efficienza logistica grazie alle caratteristiche all’avanguardia del prodotto.

