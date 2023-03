Daikin Days: il concorso a premi per gli installatori

Gli addetti ai lavori potranno conoscere le novità di prodotto Daikin grazie a un corso di formazione gratuito a cui è possibile iscriversi online

Daikin lancia il concorso a premi Daikin Days attivo fino al 30 giugno 2023. Con l’iniziativa è possibile scoprire la gamma di prodotti Daikin per la climatizzazione e il riscaldamento degli ambienti. L’evento, riservato agli installatori, mette in palio, oltre a tutta una serie di sconti e offerte sui prodotti residenziali, anche 200 buoni Amazon fino a 500 euro. Inoltre, è prevista un’estrazione finale per provare a vincere una Fiat 500E.

Per partecipare ai Daikin Days è possibile recarsi nei punti di vendita aderenti. L’azienda mette a disposizione anche un corso di formazione gratuito per avere un quadro completo su tutte le novità di prodotto a partire dai sistemi di climatizzazione con Multi+: si tratta di un sistema che produce acqua calda senza l’uso di gas. In presentazione anche le pompe di calore e i sistemi ibridi il tutto nell’ottica di una transizione a metodi di riscaldamento sempre più sostenibili ed efficienti.

Per partecipare e per visionare il regolamento di concorso è possibile consultare la pagina www.daikindays.it