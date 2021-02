Retailer specializzato nella moda maschile, con posizionamento urbano (centri città), livello di qualità medio-alto, prezzi molto accattivanti, fondata da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca, Dan John apre allo shopping 4.0 e alle criptovalute. Sul negozio online del sito aziendale, si potranno acquistare camicie, abiti e accessori in sicurezza e con pochi click, pagando con bitcoin, ethereum, litecoin e bitcoin cash, e altre criptovalute verranno aggiunte nei prossimi mesi. Sarà sufficiente avere un account su Coinbase Commerce, la principale piattaforma online che consente di acquistare, vendere, trasferire e conservare le criptovalute. Il sito eCommerce di Dan John sarà il primo sito di abbigliamento maschile in Italia a consentire ai suoi clienti di utilizzare le criptovalute per il proprio shopping.

Anche se non sono particolarmente diffuse per gli acquisti quotidiani, le criptovalute presentano diversi vantaggi: per esempio, la possibilità di inviare e ricevere denaro in sicurezza da ogni parte del mondo, senza le alte commissioni dei bonifici da e per l’estero, e la possibilità, per chi acquista, di aprire un conto virtuale senza alcun costo.

"Sebbene nello stile ci piace andare sul classico e restare fedeli alla tradizione, da sempre tutto il management è attento alle novità e alle innovazioni in ogni campo, dai tessuti alle nuove tecnologie –commentano Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca–. Ormai da anni vendiamo i nostri prodotti in tutto il mondo grazie al nostro sito web, e cerchiamo sempre nuovi modi per rendere l’esperienza di acquisto dei nostri clienti, dalla scelta dell’abito al pagamento, semplice e gratificante. Le criptovalute stanno prendendo sempre più piede e si sta sviluppando un nuovo tipo di economia. Noi non potevamo esimerci da fare la nostra parte, Dan John veste l’uomo moderno".

Eletta dal Financial Times l’azienda europea di abbigliamento con il più alto tasso di crescita, a pochi mesi dalla nomina di leader della crescita in Italia 2020 per il settore retail, conferita da Il Sole 24 Ore, Dan John si conferma un’azienda che guarda al futuro e che continua a investire nonostante le difficoltà dell’attuale crisi economica. Recentemente sono stati inaugurati 12 nuovi punti di vendita in Italia e 5 in Europa.