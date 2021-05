Continua il piano di espansione di Dan John, brand italiano di moda maschile fondato da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca. L’azienda rafforza la sua presenza non solo aumentando i punti di vendita sul territorio nazionale, come la recente apertura a Como e altre previste per i prossimi mesi, ma continuando la sua marcia oltreconfine. Ha infatti inaugurato due nuovi negozi in Serbia: uno nella capitale, Belgrado, meta turistica sempre più gettonata tra gli italiani, dove Dan John era già presente, e l’altro a Niš, la città attraversata dal fiume Nišava, da sempre considerata la porta d’ingresso tra Oriente e Occidente, che ha dato i natali all’imperatore romano Costantino il Grande. I due nuovi negozi serbi sono solo un primo passo per una prossima espansione anche nel Montenegro e in Macedonia.

"Siamo davvero orgogliosi dei risultati che stiamo registrando, frutto di un duro lavoro di squadra che vede tutto il personale attivo in prima persona per offrire solo prodotti di alta qualità -dichiara Daniele Raccah cofondatore di Dan John e amministratore unico di Rinah SpA-. Il brand ha avuto riconoscimenti importanti, è stato inserito nella classifica del Financial Times, così come quella de Il Sole 24 Ore, facendo riferimento al nostro primo triennio di attività, quello che per moltissime aziende è spesso molto difficile, non di rado in perdita. Il nostro duro lavoro ci ha permesso di tenere alto il buon nome dei prodotti italiani, crescendo a vista d’occhio per numero di punti di vendita e personale impiegato, con più di 405 persone assunte negli ultimi 3 anni, preparando il terreno a un ambizioso progetto di internazionalizzazione, iniziato concretamente a partire dalla seconda metà del 2019".

Oltre a incrementare il numero dei negozi in Italia e nel Mondo, Dan John è il primo sito di abbigliamento maschile in Italia ad accettare pagamenti nelle principali criptovalute (bitcoin, ethereum, litecoin e bitcoin cash), con il progetto di aprire anche ad altre nei prossimi mesi. Un’esperienza di shopping innovativa a cui accedere in pochi click e con un account su Coinbase Commerce.

"Nello stile ci piace andare sul classico e restare fedeli alla tradizione, ma da sempre tutto il management è attento alle novità e alle innovazioni in ogni campo, dai tessuti alle nuove tecnologie –sottolineano Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca–. Ormai da anni vendiamo i nostri prodotti in tutto il mondo grazie al nostro sito web e cerchiamo sempre nuovi modi per rendere l’esperienza di acquisto dei nostri clienti semplice e gratificante. Le criptovalute stanno prendendo sempre più piede e si sta sviluppando un nuovo tipo di economia". Dan John continua dunque a implementare i canali di vendita online con l’avvio, fra l'altro, seppur ancora sperimentale, della modalità di acquisto tramite WhatsApp. Tutto questo, però, senza dimenticare lo shopping tradizionale che, grazie alle nuove riaperture successive ai lockdown, torna ad accogliere i propri clienti nei punti di vendita, introducendo nuovi servizi, come la prenotazione della visita e l’assistenza da parte di un personal shopper.

"Noi vediamo il 2021 con ottimismo -afferma Daniele Raccah- siamo fermamente convinti che sarà un anno in ripresa. Chi vuole continuare a essere competitivo sul mercato deve conoscerne i cambiamenti e saperli gestire. Dan John è da sempre un’azienda legata alla tradizione e a una moda senza tempo, ma con lo sguardo rivolto all’innovazione tecnologica ed economica: caratteristiche che ci hanno permesso di crescere a un ritmo costante, riuscendo a portare avanti il nostro piano di espansione nazionale ed internazionale, nonostante la pandemia".