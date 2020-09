Decathlon sceglie Trapani per lo sviluppo in Sicilia

Non si è ancora risolta la controversia tra il Comune di Palermo e Decathlon sull'apertura di un punto di vendita da realizzare nel capoluogo siciliano, come riportato in questo articolo. La catena, specializzata nell'abbigliamento sportivo per uomo, donna e bambino, opta, al momento, per Trapani ampliando così la sua presenza in Sicilia, dove sono attualmente attivi cinque punti di vendita. Con questa sesta apertura, Decathlon ha la possibilità di conquistare un'area strategica nell'area occidentale dell'Isola dove non è ancora presente. In Sicilia, infatti, l’azienda opera con negozi realizzati a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, tutti ubicati nella fascia orientale siciliana.

Il punto di vista di Decathlon

"I piani di sviluppo di Decathlon in Sicilia proseguono, con una nuova apertura

prevista a Trapani. L'opportunità di portare lo sport in questo territorio siciliano, a cui lavoriamo da tempo, si concretizzerà nel 2021. Permane l'interesse di espansione dell'insegna a Palermo, le cui opportunità continuiamo a valutare con interesse" spiega Cristiano Riccardi, area manager.