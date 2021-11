Decò Italia lancia la campagna adv per la mdd Gastronauta

Parte la campagna teaser in Campania e Sicilia per il brand Gastronauta lanciato per la linea di prodotti a marchio in fascia premium di Decò Italia, la centrale di acquisto di marca privata creata da Multicedi e Gruppo Arena, attive in Campania e Sicilia (Gruppo VéGé).

Il marchio si inserisce in un più ampio progetto portato avanti da Decò Italia che vi abbiamo raccontato in questo articolo. A questa linea è legato il claim Il ricercatore del gusto.

Un aspetto quest'ultimo evidenziato dall'immagine di questa campagna promozionale che toccherà centinaia di postazioni nelle due regioni coinvolte. Contestualmente, l'azienda lancerà una campagna social geolocalizzata.

Questa linea è frutto di un percorso che il Gruppo Arena e Multicedi, entrambe socie del Gruppo VéGé, hanno reso pubblico circa un anno e mezzo fa con l'annuncio della nascita della centrale di vendita Decò Italia, realizzata in sinergia dalle due aziende come già descritto da Gdoweek in questo articolo. L'obiettivo del progetto è di realizzare, sviluppare e gestire le private label per gli oltre 700 punti di vendita dei due gruppi. Il brand Gastronauta è figlio di questo accordo. Entro la fine del mese sarà svelato ai consumatori il marchio. Questa prima campagna rappresenta, infatti, solo la prima fase del progetto di advertising progettato.