Gastronauta: la nuova sfida di Decò Italia

Parte di fatto l'attività di Decò Italia, la centrale di acquisto di marca privata creata da Multicedi e Gruppo Arena, attive in Campania e Sicilia (Gruppo VéGé) con oltre 700 strutture. La società è pronta a lanciare sul mercato una linea di prodotti a marchio in fascia premium: Il Gastronauta, marchio creato e lanciato da Davide Paolini. Sull'operazione, confermata da fonti interne, non trapelano ancora molti dettagli. Non sappiamo quali siano le categorie che ne faranno parte. Di certo è che la linea è stata associata al claim Il ricercatore del gusto. L'ipotesi è che il marchio proporrà articoli freschi e freschissimi ma anche di grocery.

Il percorso di Decò Italia è iniziato circa un anno fa con il preciso intento di sviluppare prodotti a marchio da inserire negli assortimenti dei punti di vendita dei due gruppi fondatori. Alla guida di questo progetto Mario Gasbarrino (ex Ad di Unes), che ne è amministratore delegato, e Gabriele Nicotra, ex direttore acquisti di Unes, nel ruolo di direttore generale.

In una recente intervista realizzata dal direttore di Gdoweek e Mark Up, Cristina Lazzati, su Mark Up Talk, disponibile a questo link, Claudio Messina, amministratore delegato di Multicedi, ha raccontato il mondo di Decò Italia sottolineando gli obiettivi di un progetto ambizioso. I marchi su cui si sta lavorando sono al momento due: sia premium che mainstream.

Decò Italia sta, inoltre, lavorando sul pricing, categoria per categoria. L'obiettivo è di proporre articoli con un buon rapporto qualità prezzo capaci di intercettare varie esigenze di consumo e conquistare svariati target di consumatori.