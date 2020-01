Deliveroo in 90 nuove città entro giugno 2020

Nei primi sei mesi dell’anno, Deliveroo ha in programma l’ingresso in 90 città nell’ambito del piano di espansione e di investimento che lo porterà a raggiungere complessivamente oltre 240 città italiane con un incremento del +55%. Entro il mese di gennaio sono previste le aperture in 5 città: Sanremo in Liguria, Montemurlo in Toscana, Seriate e Nembro in Lombardia e Albignasego in Veneto.

“Dopo un anno di grande espansione, non solo dal punto di vista territoriale, siamo pronti ad iniziare il 2020 confermando i nostri investimenti in Italia puntando su un nuovo e ambizioso piano di espansione che ci porterà in 90 nuove città in soli 6 mesi -spiega Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia-. Crescere a questa velocità comporta uno sforzo organizzativo significativo: ogni città è diversa dalle altre e noi vogliamo contribuire a creare nuove concrete opportunità di lavoro e di sviluppo nel territorio”.

La collaborazione con McDonald’s

Per l’anno in corso, inoltre, Deliveroo conferma e rinvigorisce la partnership con McDonald’s. Grazie al servizio McDelivery, infatti, con Deliveroo sarà possibile ordinare e ricevere a domicilio tutti i menù disponibili. Il servizio sarà esteso a nuovi ristoranti che si aggiungono a quelli già presenti in piattaforma.