Servizio e prodotti offerti da Deliveroo partono dalle principali città italiane in cui la piattaforma è presente: fra queste, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Milano, Monza, Padova, Pavia, con alcune delle migliori firme e dei migliori prodotti della gastronomia italiana. Vediamone alcune. A Milano l’arrosto di vitello della Macelleria Pellegrini, il panettone tradizionale della pasticceria La Siciliana dal 1956, vincitore del concorso nazionale Panettone Day 2021, premiato dal Maestro Iginio Massari e dallo chef Carlo Cracco; la burratina affumicata del Centro della Mozzarella, la battuta al coltello de La Piccola Cucina di Faravelli, il Mont Blanc della Pasticceria Clivati e il filetto di ricciola con pelle della pescheria Tunas. A Bologna il trancio di prosciutto crudo di Parma dop della Gastronomia Ceccarelli, a Roma il broccolo romanesco di Foodie Monteverde, a Firenze il Barolo Serralunga d’Alba docg dell’Enoteca Obsequium.

"Il nostro è un servizio nazionale con forte e radicata presenza territoriale -spiega Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy-. Questo riguarda non solo la nostra strategia di espansione territoriale, ma l’offerta stessa che rendiamo disponibile ai nostri consumatori. Un’offerta legata a doppio filo alla cultura e alla tradizione gastronomica italiana, che vede nella qualità delle botteghe artigianali un punto di riferimento assoluto. Ci piace pensare a un servizio che fa leva su tecnologia e innovazione per consegnare nelle case degli italiani prodotti di altissima qualità e della tradizione".

Espansione territoriale: a gennaio 15 nuovi comuni

Continua anche nel 2022 la copertura Deliveroo sul territorio italiano. A gennaio il servizio sarà esteso a 15 nuovi Comuni: Battipaglia, Eboli, Marigliano, Nola, Pontecagnano Faiano, in Campania; Corigliano Calabro in Calabria; Bussolengo, Lugagnano e Rovigo in Veneto; Aci Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltanissetta, Milazzo, San Cataldo in Sicilia. In questi comuni, Deliveroo conta di collaborare, nei prossimi mesi, con decine di nuovi ciclofattorini (rider) e ristoranti partner.