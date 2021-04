Delivery elettrico e autonomo, Walmart investe in Cruise

Le consegne autonome e più sostenibili sono un obiettivo su cui diversi retailer stanno puntando, va in questa direzione l'investimento di Walmart in Cruise, società di San Francisco che sta mettendo a punto una flotta di veicoli elettrici a guida autonoma, utili per i servizi di robotaxi ma anche di robodelivery per le consegne nell'ultimo miglio.

In particolare Cruise ha ricevuto un round di finanziamento pari a 2,75 miliardi di dollari (le cifre dell'investimento di Walmart non sono pubbliche ma potrebbero aggirarsi attorno ai 750 milioni di dollari), tra gli altri investitori si annoverano Microsoft, General Motors e Honda, il valore attuale di Cruise è stimato attorno ai 30 miliardi di dollari.

Il retailer statunitense ha attualmente diverse collaborazioni con aziende che sviluppano soluzioni di guida autonoma come Nuro, Udelv, Ford e Waymo (Google) ed ha all'attivo le sperimentazioni di consegna senza conducente con Gatik in Louisiana e Arkansas.

Gli obiettivi di sostenibilità di Walmart, contenuti del progetto Gigaton, sono molto ambiziosi e la mobilità è uno degli elementi chiave: si punta ad avere entro il 2035 veicoli spinti da energie rinnovabili in tutta la supply chain ed esclusivamente veicoli elettrici entro il 2040.