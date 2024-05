Dem Supermercati main partner della Giornata mondiale dei bambini

#Esg. In collaborazione con Promomedia, Dem Supermercati ha attivato un progetto a sostegno dei bambini per la giornata a loro dedicata

L'insegna ha partecipato alla manifestazione, organizzata allo Stadio Olimpico di Roma il 25 e 26 maggio scorsi, in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, in qualità di main partner, realizzata anche grazie al supporto dell’agenzia Promomedia. Questa sponsorizzazione rientra nell'ambito del progetto di Csr di Dem rivolto alle famiglie. Nella stessa ottica sono state organizzate iniziative come Insieme per Peter Pan odv, a sostegno dei bambini e adolescenti malati di cancro accolti dall'omonima associazione per tutto il tempo dedicato alle cure. Ai piccoli pazienti vengono offerti giochi, laboratori e attività in grado di restituire “normalità” e relazioni in un momento difficile della loro vita e delle loro famiglie.

"Per noi di Dem Supermercati, i bambini rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità e il nostro futuro -dichiara Marco De Sanctis, amministratore di Dem supermercati-. Accogliendo l’invito a partecipare attivamente alla Giornata Mondiale dei Bambini, abbiamo voluto dare un segno tangibile di quanto sia importante collaborare all'organizzazione di eventi come questo. Dem Supermercati ha messo a disposizione tutte le proprie competenze per organizzare una distribuzione di tale portata, perché crediamo fermamente che sia fondamentale contribuire ad un futuro migliore per tutti i nostri bambini."

Il progetto

Nel suo primo appuntamento la giornata ha fatto registrare la presenza di cinquantamila persone provenienti da 101 paesi del mondo, uniti dall’appello di Papa Francesco a favore della pace. Per le due giornate Dem Supermercati ha donato 100.000 box merenda ai bambini.