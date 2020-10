Despar Centro-Sud: il format Interspar studiato con l’Università di Parma

Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, potenzia la propria presenza in Puglia e sviluppa il format Interspar a Modugno (Ba) nel punto di vendita ex Auchan acquisito da Margherita Distribuzione, situato in via Papa Giovanni Paolo II, al civico 1. Il format è stato studiato in collaborazione con l’Università di Parma e costituirà il modello per lo sviluppo futuro. È incentrato su due principi specifici: la scoperta del cibo di qualità e il suo legame con il territorio. Per garantire la giusta soluzione adatta a ogni occasione di consumo, l'azienda ha sviluppato gli assortimenti sia in ampiezza che in profondità, incentrandoli sull'italianità, sulla freschezza e sulla provenienza locale. Con la linea Storie di Gusto, Maiora propone una selezione di prodotti e specialità tipiche preparati con materie prime di qualità, per dare al cliente la possibilità di scoprire il sapore autentico della cucina del territorio.

“Riponiamo molta fiducia in questo progetto -spiega Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud- nonostante il periodo delicato per la salute e l’economia del nostro Paese, abbiamo scelto di continuare ad investire nel futuro e di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione sul territorio. Il nuovo Interspar di Modugno ci ha visti impegnati nella progettazione di un vero e proprio format dedicato al cibo e a tutto ciò che esso rappresenta: non un semplice prodotto da consumare, bensì un concentrato di storia, legame con il territorio, tradizione ma anche di innovazione. Il nostro nuovo progetto nasce per dare ai nostri clienti la possibilità di vivere una vera e propria esperienza all’insegna del gusto. Per noi è l’inizio di una nuova scommessa in cui abbiamo fortemente investito e che presto vedrà la luce anche su altri punti vendita di nuova generazione”.

Questa apertura rientra nel piano di investimenti che Maiora ha previsto per il 2020 in seguito all’acquisizione di 5 punti di vendita ex Auchan nel Centro-Sud.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si estende su un'area di 3.000 mq. Instore sono presenti aree tematiche dedicate al cibo e alle bevande di qualità come per pasta e birre. La tradizionale offerta dei freschi si articola nei reparti di gastronomia e panetteria, in cui il pane viene sfornato ogni giorno grazie alla panificazione interna, salumi e formaggi nel quale sono esposti ceppi a vista per il taglio dei salumi e formaggi più pregiati, macelleria, pescheria e ortofrutta. Completa l'offerta l'enoteca. In linea con la filosofia sostenibile, sono stati utilizzati vari accorgimenti nel rispetto per l'ambiente, come gli impianti del freddo a Co2 di ultima generazione.

Questo store prevede la possibilità di effettuare la spesa online su questo sito con migliaia di prodotti allo stesso prezzo del negozio.