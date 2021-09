Despar (Gruppo 3A) potenzia la presenza a Torino

Si amplia la presenza dell'insegna nel capoluogo piemontese dove è stato realizzato un punto di vendita, situato in via Don Bosco. Lo store propone un assortimento completo con particolare attenzione ai freschi e alla marca del distributore, per il 98% italiana. Il supermercato Despar (Gruppo 3a Alimentaristi Astigiani Associati) rispecchia la tradizione dell'insegna ma con un'attenzione maggiore alle rinnovate esigenze dei consumatori come nel caso della proposta take away per chi ha uno stile di vita smart. Ne sono un esempio il frigo per le bevande da asporto e i reparti self-service. In questo store sono stati adottati accorgimenti ecosostenibili.

“Il negozio, nato dalla volontà di presidiare un nuovo quartiere, diventa simbolo della scelta dell’insegna Despar di creare legami sempre più profondi con i territori, le istituzioni e le comunità nelle quali ci inseriamo -dichiara Carmine Leo, titolare insieme al fratello Massimo del nuovo punto di vendita e di altri due store Despar situati a Torino-. Ancora una volta, scegliamo di offrire un servizio a tutti i cittadini della zona. È importate per noi essere garanzia di servizio e vicinanza. Vogliamo meritarci la fiducia di chi ci sceglie ogni giorno, attraverso la competenza che mettiamo a disposizione dei nostri clienti”.