Disney100 x Ruffoni, online e nei grandi magazzini

Il produttore Ruffoni e Disney insieme per una limited edition proposta online e presso i grandi magazzini più prestigiosi al mondo, Disney100 x Ruffoni

La limited edition che lega il produttore di pentole e stoviglie in rame Ruffoni e Disney, Disney100 x Ruffoni, è già disponibile per l'acquisto online su ruffoni.net e nei grandi magazzini più rinomati al mondo, Harrods a Londra, KaDeWe a Berlino, Jelmoli a Zurigo, HighTech a Milano, Sogo a Hong Kong, David Jones in Australia, William Sonoma negli Stati Uniti.

Disney100 x Ruffoni celebra i 100 anni di Disney

Un'edizione limitata da collezione, quella realizzata da Ruffoni in collaborazione con Disney, composta da 5 pezzi: la pentola Topolino, la padella Chef Minnie, la casseruola Paperino, il pentolino Pluto e il portautensili Pippo.

La maestria artigianale di Ruffoni, che dal 1962 produce pentole di alta qualità in rame, si unisce ala giocosità dei personaggi Disney, raffigurati per ciascun utensile sul pomello in bronzo fuso del coperchio: Topolino, Minnie, Paperino e Pluto.

La produzione avviene tutta in Italia, per mano dei maestri ramai Ruffoni, artigianalmente lavorando un unico foglio di rame per ciascuno. Tutti sono poi rivestiti in stagno e si distinguono per la medaglia in bronzo Disney100 Celebration. Il portautensili Pippo invece è realizzato in rame massiccio e decorato con un medaglione di bronzo con il personaggio Disney.

La dichiarazione di Walter Ruffoni, amministratore delegato e designer di Ruffoni: "Quando mi è stato proposto questo progetto per la prima volta, sembrava un sogno diventato realtà. Essendo padre di tre figli, ho letto loro le storie di Topolino quando erano piccoli, e quella sensazione di meraviglia ha catturato sia me sia loro. È un vero onore poter portare la magia di Disney nelle cucine e nelle case di quei bambini che oggi sono adulti. Condividiamo con Disney l'impegno di creare prodotti di alta qualità che portano gioia e felicità nella vita delle persone".

L'intento di Disney100 x Ruffoni è proprio quello di presentare prodotti iconici, da collezione, capaci di mettere insieme la qualità di un utensile da cucina, con l'immaginario collegato ai personaggi Disney. Due aspetti che ben si adattano all'ambiente della cucina. In questo caso, l'ambito è quello delle famiglie, ma Ruffoni fornisce anche rinomati ristoranti internazionali. Non a caso la scelta dei canali di vendita, il sito eCommerce di Ruffoni e le più prestigiose insegne di grandi magazzini in giro per il mondo.