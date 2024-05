Dispensa Emilia raddoppia al centro commerciale Il Centro di Arese: oltre al ristorante già attivo nella food court al primo piano, ha riaperto lo storico chiosco situato nella galleria. Sarà attivo tutti i giorni dalle 11 alle 22, con 80 posti a sedere. Il nuovo spazio non manca di dotazioni tecnologiche: fra le quali, gli schermi a led sulle pareti, la app Dispensa per ordinare seduti al tavolo, le casse automatiche per il self-ordering. La novità, rispetto alla proposta standard di Dispensa Emilia, sta nelle farciture gourmet, disponibili solo in questo ristorante, con ingredienti nuovi in aggiunta a quelle classiche.

Protagoniste dell'offerta rimangono le tigelle, preparate senza lattosio, con acqua, lievito madre, olio extravergine di oliva e un mix di farine integrali. Come nel ristorante principale, vengono cotte a pietra, farcite al momento nel chiosco e servite calde nei cestini. Oltre a tigelle e gnocco fritto serviti dal chiosco di Dispensa Emilia ad Arese, in tutti i 42 ristoranti italiani spiccano i primi piatti regionali e le insalate, protagonisti della formula Tilt, acronimo che riassume l'essenza dell'offerta Dispensa Emilia: tigelle, insalate, lambrusco e tagliatelle. L’offerta dei primi prevede strozzapreti, gramigna, tagliatelle, ma anche tortellini, tortelloni di zucca, quelli di ricotta e spinaci, le lasagne, oggi disponibili anche vegetariane: piatti conditi a scelta con ragù alla bolognese, crema al parmigiano, grana con aceto balsamico oppure burro e salvia.

“La doppia presenza del brand con un chiosco in appoggio al ristorante principale è una formula che abbiamo già sperimentato con successo nel centro commerciale Le Gru di Grugliasco, alle porte di Torino, e che ora proponiamo nel Centro di Arese, uno dei più grandi d’Italia che ha rappresentato uno snodo importante per lo sviluppo di Dispensa Emilia in Lombardia -commenta Federico Frigieri, responsabile marketing della catena-. L’abbinamento dei due ristoranti ravvicinati risponde a tutte le esigenze delle persone che frequentano il centro commerciale. Il vantaggio in più del chiosco è la proposta di tigelle gourmet con utilizzo di ingredienti nuovi come il pulled pork, la crema di parmigiano e il pollo”.

Al chiosco Dispensa Emilia di Arese lavorano 7 dipendenti in sinergia con lo staff del ristorante principale. Dispensa Emilia, nata vent’anni fa, rappresenta uno dei format di maggior successo nel fast casual che abbina la praticità della ristorazione veloce all’alta qualità, alla varietà e al servizio del ristorante. Un format che si sta sviluppando anche fuori dai tradizionali ambiti geografici (Emilia Romagna e Lombardia) con l’apertura del primo ristorante Dispensa Emilia nel centro commerciale Campania a Marcianise.