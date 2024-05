Dispensa Emilia arriva alle porte di Napoli con un ampio locale nel Centro Campania: è il primo ristorante dell'insegna modenese aperto a sud di Roma

Dispensa Emilia arriva al pubblico di Napoli e Caserta con un debutto regionale: apre (30 maggio) nel centro commerciale Campania, a Marcianise (Ce), scegliendo una buona posizione nella food court al piano terra, e un’ampia superficie in cui ospitare fino a 140 persone. Dopo aver consolidato la rete con oltre 40 ristoranti in tutto il Centro-Nord e forte delle recenti aperture a Roma, dove ha 3 ristoranti in 3 fra i più importanti mall dell'area metropolitana compresa nel Gra (Porta di Roma, Maximo e Parco commerciale Da Vinci), la catena di ristorazione modenese, nota per le tigelle, i primi di pasta e le insalate, ha aperto anche i job days per definire la squadra in vista dell’avvio del ristorante, che hanno avuto una grande partecipazione e ha permesso di assumere e formare oltre 30 persone: 25 operatori, 2 supervisori, 3 assistenti e uno store manager.