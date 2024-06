Dispensa Emilia apre il quarto ristorante torinese (includendo di Torino anche l'area metropolitana allargata) all'interno di ToDream, in corso Romania 460, apertura che si aggiunge a quelle già avviate alla Shopville Le Gru (ristorante e chiosco) e nel centro commerciale Lingotto, a Torino città, l'unica posizione metropolitano al momento.

Con il locale free standing (il primo in Piemonte) a ToDream, Dispensa Emilia genera 20 nuovi posti di lavoro che si aggiungono alle altre 16 posizioni già create dal ristorante nel centro commerciale Lingotto.

È il 45° ristorante in Italia e consolida lo sviluppo del format modenese. “L’apertura nel retail park di To Dream rappresenta il completamento di una strategia molto chiara sul medio periodo di copertura dell’area metropolitana di Torino, con location all’interno dei centri commerciali e altre free standing, ovvero in cui l’accesso al ristorante è diretto da sede stradale con parcheggio annesso -commenta Alessandro Medi, Ad di Dispensa Emilia- e arriva nel momento ideale, con il distretto urbano già al pieno della seconda fase della sua operatività dopo l’inaugurazione e la possibilità quindi di ospitare un numero rilevante di clienti anche in fascia aperitivo e serale, entrambe per noi particolarmente interessanti e sulle quali stiamo introducendo molte proposte innovative e dedicate. Il nostro obiettivo è di offrire a una clientela sempre più vasta la nostra esperienza di gusto, che unisce la bontà e la varietà delle specialità emiliane preparate come a casa alla rapidità e alla praticità del servizio".

Il nuovo ristorante di Torino To Dream si trova all’ingresso del parco commerciale, con accesso diretto dal parcheggio e posti auto riservati, e accoglie i visitatori con un’ampia superficie di 360 mq e 142 posti a sedere, a cui si aggiungono altre 80 sedute nel dehors coperto. In più, come gli altri ristoranti di Dispensa Emilia con accesso dalla sede stradale, avrà l’area di parcheggio dedicata all’asporto App&Go, per i propri clienti App.