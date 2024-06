Dispensa Emilia ha 43 ristoranti, compreso quest'ultimo in apertura (13 giugno) a Carugate, nel centro commerciale Carosello, e 17 di essi sono in Lombardia: anzi, Dispensa Emilia ha ingranato le marce alte del roll out proprio partendo da Arese, dal centro commerciale IlCentro, dove ha di recente inaugurato un chiosco in aggiunta allo storico locale che ha sin dall'apertura del centro. Una delle ultime occasione in cui ho incontrato l'azienda -in particolare il direttore marketing, Federico Frigieri- è stata (2023) proprio l'apertura del ristorante al Bicocca Village a Milano (e solo nel 2023 Dispensa era a quota 9 locali in Lombardia). La catena fondata nel 2004 da Alfiero Fucelli per proporre i piatti della tradizione emiliana in chiave moderna, con servizio rapido e in un ambiente non freddo e standardizzato, è arrivata nel suo sviluppo anche in Campania, aprendo in Piemonte, Veneto, Toscana e Lazio, oltre che in Emilia Romagna. Dal luglio 2018, Investindustrial, società di investimento, ne detiene la maggioranza.

Il nuovo ristorante a Carugate è a pochi passi dall’ingresso Est del mall, in diretto accesso al parcheggio, posizione che permette ai clienti una sosta rapida quando il tempo è poco, senza fare la fila o entrare nel centro commerciale e per chi lo desidera anche ritirando gli ordini da asporto. Non è quindi ubicato nella food court La Corte del Gusto, inaugurata due anni fa (950 mq). Il nuovo ristorante ha una superficie interna di 100 mq, staff di 10 dipendenti, 60 posti nel dehors coperto.

“Inauguriamo con grande entusiasmo a Carugate una nuova insegna di Dispensa Emilia alle porte di Milano – commenta Alessandro Medi, ad di Dispensa Emilia–. Il nostro obiettivo strategico in Lombardia è avvicinarci a sempre più clienti nel contesto di strutture, come il centro commerciale Carosello, di consolidato successo e dove sappiamo che la nostra offerta trova la sua piena valorizzazione”.

Dispensa Emilia a Carugate sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 22.30, sempre con servizio fast casual: si può ordinare direttamente in cassa o al tavolo per chi utilizza l’app. Il servizio è al tavolo.