dm Italia e Everli (by Supermercato24): attivata la spesa online

In 14 punti di vendita dislocati in 12 comuni italiani, la catena drugstore dm ha attivato il servizio di spesa online con consegna a domicilio, agli stessi prezzi dello store, realizzato in collaborazione con il marketplace Everli (by Supermercato24). Il servizio partirà in questa fase a Bologna, Milano, Moncalieri, Pesaro, Rho, Rimini, Trento, Treviglio, Udine, Varese, Vercelli e Vinovo.

“Desideriamo rispondere con un servizio efficiente e dedicato soprattutto a coloro che negli ultimi mesi hanno sollecitato la vendita online con consegna a domicilio. Iniziamo in 14 store ma ne seguiranno molti altri” spiega Benjamin Schneider, direttore marketing e acquisti di dm.

L'assortimento

L’offerta, stando a quanto sottolinea Marco Pierazzoli, head of business development e new business di Everli, comprende "prodotti per la cura e il benessere della persona e della casa, per l’alimentazione, la nutrizione e il pet care" per un totale di 1.000 item e circa 30 marche dm come alverde per i cosmetici, Balea per viso, corpo e capelli, dmBio per l'alimentazione biologica dmBio, babylove per l’infanzia. Sono presenti anche integratori e dispositivi medici Mivolis. L'attuale offerta sarà ampliata nelle prossime settimane con una proposta di prodotti di marca presenti sul mercato italiano.

Come utilizzare il servizio

La piattaforma Everli consente di scegliere il proprio punto di vendita di fiducia tra quelli dell’area circostante. L’ordine effettuato online viene affidato a uno shopper, che si reca presso il negozio per fare la spesa per il cliente, consegnandola a casa o all’indirizzo desiderato all’orario concordato, anche in giornata. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle 9 alle 20.