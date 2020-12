Doppia apertura per dm drogerie markt

Prosegue lo sviluppo dell'insegna tedesca nel nostro Paese. Dm drogerie markt conferma il suo interesse per regioni come la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia ampliando la propria presenza in queste aree geografiche.

L'insegna ha realizzato il suo primo store della Brianza a Monza in via Piermarini 2, e il secondo punto di vendita triestino in pieno centro storico, in Piazza della Borsa.

“I nostri negozi sono sempre molto attesi sia in Lombardia che in Friuli e ci auguriamo di essere sempre il riferimento per qualità, convenienza e servizi" afferma Hubert Krabichler, Ceo di dm Italia.

I punti di vendita

Il negozio di Monza occupa un'area di circa 250 mq di spazio vendita, impiega sette addetti alle vendite e opera con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19,30 e la domenica dalle 10 alle 19,30.

Il punto di vendita triestino si sviluppa, invece, su una superficie di circa 370 mq, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,30 e la domenica dalle 10,30 alle 19,30 e impiega otto addetti alle vendite.

L'offerta rispecchia la tradizione dell'insegna focalizzata su prodotti per il make-up e per la cura e la salute della persona, insieme ad articoli per l’infanzia, per la cura della casa e

per il pet care. L’intero assortimento conta oltre 14.000 articoli, di cui 4.500 a marchio dm, con un focus particolare sui prodotti naturali, come i cosmetici naturali certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici.

Nello store di Trieste è disponibile il servizio di stampa fotografica self-service

da smartphone, fotocamera o chiavetta usb.