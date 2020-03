Dm: più forte la presenza in Lombardia

L’insegna entra nel bresciano con un punto di vendita realizzato a Roncadelle, all’interno del centro commerciale Rondinelle di via Enrico Mattei 37/39. Si tratta del trentanovesimo negozio in Italia e il dodicesimo in Lombardia. Lo store dm, che occupa un’area di 550 mq, propone un assortimento di oltre 14.000 articoli, di cui 4.000 a marchio dm, con un focus particolare sui prodotti naturali e salutistici, come i cosmetici naturali certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici. Impiega sette addetti alle vendite. All’interno del drugstore è disponibile il servizio di stampa fotografica self-service da smartphone, fotocamera o chiavetta usb.

“Pur in una situazione grave come quella che stiamo vivendo -afferma Hubert Krabichler, Ceo di dm- abbiamo deciso di aprire comunque lo store senza però inaugurarlo nelle modalità festose come è sempre stato nella nostra tradizione, bensì in forma più sobria nel rispetto delle linee guida ministeriali, agendo con responsabilità e consapevolezza”.

Benjamin Schneider, direttore marketing e acquisti di dm, aggiunge: “Portiamo per la prima volta nel bresciano la nostra proposta completa e specializzata per la bellezza e il benessere della persona e della famiglia. Roncadelle non è una scelta casuale; questo comune nelle immediate vicinanze del capoluogo si è consolidato come importante polo industriale e soprattutto commerciale e ha saputo attrarre operatori che sono leader mondiali nei rispettivi settori”.