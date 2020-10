Doppia apertura per Md nel torinese

Due strutture, una a Orbassano, la seconda a Leinì, ampliano la presenza di Md in provincia di Torino dove sono attualmente attivi 19 store. I punti di vendita sono situati rispettivamente in strada Gerbido/Strada Rivalta e in viale Italia 73 e si sviluppano su superfici di 990 mq e 1153 mq.

Entrambi gli store sono dotati di sei casse e sviluppano il percorso di spesa, che si apre sull'ortofrutta, su sei corsie di vendita. Come da consuetudine l'assortimento comprende una selezione di eccellenze gastronomiche certificate dop, doc e igp mentre in ortofrutta sono presenti prodotti di stagione e di provenienza da agricoltura biologica. Presente anche l'area non food con una scelta di articoli di elettronica, casalinghi, prodotti hi-tech.

Addetti e servizi

Il negozio di Orbassano impiega 16 dipendenti di età media 31 anni e dispone di un parcheggio da 152 posti auto, mentre il lovale di Leinì ha un team di lavor formato da 17 addetti e un parcheggio da 121 posti. Gli store saranno aperti tutti i giorni dalle 8 alle ore 21 con orario continuato.