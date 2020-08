Md: le novità dello store di Noviglio

Superficie più ampia, nuovi reparti e un’immagine rinnovata. Il punto di vendita Md di Noviglio (Mi), ubicato in via delle Industrie 4, cambia look dopo i lavori di ristrutturazione che hanno permesso di ampliare l’area di vendita, passata da 999 mq a 1.499 mq, di introdurre il reparto di pescheria e ampliare i reparti serviti di panetteria, gastronomia, macelleria articolati sul perimetro e dotati di laboratori a vista.

La struttura si articola su sette corsie e conta in barriera altrettante casse. La superficie di vendita è destinata al food per il 70%. La restante parte, dedicata al non food, spazia dal personal e home care, ai casalinghi, dall’elettronica di consumo alla regalistica. Gli addetti sono 37, con 5 nuovi assunti del territorio. Lo store è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e conta su un parcheggio clienti di 122 posti.

Lo sviluppo dell’insegna

Questa struttura è la 140esima diretta in Lombardia a cui si aggiungono 39 affiliati. Nella sola provincia di Milano sono attivi 29 store tra diretti e affiliati. Dall’inizio dell’anno, l’insegna ha aperto 20 punti di vendita di cui 9 nella regione lombarda, ma anche 4 in Sardegna, 3 in Sicilia e 1 in Lazio.