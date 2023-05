Doppio Malto Salerno è in franchising e ricalca il format "Un posto felice": grande varietà di birre incluse le gluten free e un menù pranzo/cena completo

Il nuovo Doppio Malto a Salerno è 35° ristorante della catena in Italia e il 38° in Europa. Nel locale i clienti potranno scegliere tra 14 tipologie diverse di birra (anche senza glutine), oltre alle tante edizioni limitate stagionali, l'amaro a base di birra e una carta di cocktail, classici e a base di birra, a cominciare dal Casanova, lo spritz rivisitato con la Summer Ipa, una birra agrumata. Doppio Malto -la catena di birrifici-con-cucina lanciata da Giovanni Porcu nel 2016- offre anche la possibilità di un beer tour, una degustazione scandita su tre giri di assaggi (“Un giro di luppolo”, “un giro di malto” e “un giro di aromi”) per vivere un'esperienza anche didattica nel mondo delle birre artigianali e conoscerne tutte le sfumature.

Il format ricalca, grosso modo, quello contrassegnato dal claim "Un posto felice", con la sua combinazione di elementi leisure (i classici biliardini o calcio balilla inclusi), gustativi e di socialità, che ha trovato una delle sue prime e più grandi (nonché belle) realizzazioni a Settimo Torinese. La cucina include carne alla brace, antipasti, insalate e dessert. Tra il meglio (best of) di ogni categoria il Filetto lardellato, 250 g di filetto di Black Angus con lardo alle erbe, rifinito con fiocchi di sale e olio Evo, la brace mista, selezione della migliore carne della casa servita per due persone in uno scenografico braciere da mettere a centro tavola; i galletti alla birra, i fritti siciliani come antipasti e le tartare con stracciatella e pomodori Piccadilly o con acciughe, battuto di giardiniera e salsa tartara e foglie di basilico. Fra i dolci spicca il Birramisù, tiramisù in barattolo con biscotti savoiardi inzuppati nella birra Black Stout e scaglie di cioccolato, e la Cheesecake all’italiana, crema di robiola in barattolo e crumble di sbrisolona con salsa al cioccolato o ai mirtilli. Il ristorante è aperto ogni giorno, a pranzo e cena. Per i bambini fino a 10 anni disponibile un menu a 8 euro con piatto a scelta tra burger, cotoletta o tagliata di pollo, acqua o bibita e dolce incluso.