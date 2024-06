Dove: un temporary store a Milano per la linea Advanced Care

Fino al 30 giugno a Milano sarà attivo il pop-up store del marchio Unilever Dove, uno spazio immersivo in Corso Garibaldi

Per il suo pop-up store milanese, il brand Unilever Dove ha realizzato uno spazio immersivo con vetrine appannate, vapore, goccioline d’acqua, colori e profumi. Il negozio, che resterà aperto fino al 30 giugno, si trova in corso Garibaldi 83, presso l’edicola Civic, e comprende in assortimento l’intera gamma del nuovo docciaschiuma Advanced Care, con le

sue otto varianti e profumazioni e la tecnologia brevettata MicroMoisture.

“Siamo entusiasti di poter dare la possibilità ai consumatori di scoprire il nuovo docciaschiuma Dove, un prodotto che garantisce, oltre alla detergenza ed alla fragranza, un nutrimento continuo per 24 ore -ha dichiarato Giulio Marrucci, lead e marketing di Personal Care Italia-. Il pop-up di Dove è l’occasione per i visitatori di conoscere tutti i benefici del docciaschiuma Advanced Care, dal nuovo pack alla nuova formula, in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente pensata esclusivamente per loro.”

Le attività in programma

Durante il periodo di apertura, il marchio ha previsto alcune attività. Venerdì 28 giugno dalle 17.30 alle 19 lo spazio accoglierà la cantautrice Gaia Gozzi, protagonista di un Meet & Greet con i fan.

Inoltre, durante tutta la settimana, i visitatori avranno la possibilità di testare il nuovo docciaschiuma e scoprire un nuovo modo di vivere il momento della doccia e di divertirsi con un breve test per scoprire la variante di Dove Advanced Care per loro ideale.