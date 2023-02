È di Conad Nord Ovest il primo impianto di picking automatizzato per l’ortofrutta in Italia

Debutto assoluto per l'Italia dell'automazione nel mondo della logistica dei freschissimi. Abbiamo visitato l'innovativo Ce.Di di Montopoli di Cno

È stato inaugurato nell'innovativo centro distributivo di Montopoli Val D'Arno (Pi) di Conad Nord Ovest il primo sistema automatizzato per il picking dell'ortofrutta in Italia. Un debutto assoluto dell'automazione nei freschissimi per il nostro paese grazie a un impianto realizzato su misura da System Logistics che si estende su una superficie di oltre 6.000 mq e che fa uso di robot di tipo antropomorfo con visone artificiale e carrelli a guida autonoma laser guidati (agv) che movimentano prodotti ortofrutticoli nelle casse Cpr.

Il riassetto del network logistico di Conad Nord Ovest che punta sull'automazione

L'impianto automatizzato è un importante tassello della strategia di rinnovamento della supply chain della cooperativa "Questa realizzazione si inserisce all'interno del nostro piano industriale 2022-2024 -dice l'amministratore delegato Adamo Ascari- che prevede il riassetto e la riorganizzazione del nostro network logistico frutto di una fusione avvenuta tre anni fa con l'altra cooperativa di Modena. Dobbiamo creare efficienza e non potendo agire sulla leva dei prezzi, per rendere sostenibili anche economicamente le nostre aziende, dobbiamo ragionare in termini di riduzione dei costi ottimizzando i processi".

Conad Nord Ovest copre sette regioni e attualmente ha 11 centri di distribuzione che riforniscono 600 punti di vendita quotidianamente, anche due volte al giorno. "Non è solo il network che andremo a rinnovare -dice Paolo Vadalà, direttore logistica di Conad Nord Ovest-, ma tutte le attività che consentono di seguire i flussi logistici lungo tutta la filiera. Ci sarà un'attività di razionalizzazione dei Ce.Di. che diventeranno sette, massimo otto con qualche piattaforma esterna. Questi nuovi centri, nuovi o rinnovati, presenteranno una qualche forma di automazione. Stiamo studiando modelli per singolo reparto, in particolare per l'ortofrutta abbiamo studiato un modello che replica praticamente ciò che veniva fatto tradizionalmente ed è molto semplice nel suo funzionamento. Sul fronte dell'investimento abbiamo identificato un modello basato sul noleggio, della durata di dieci anni e poi alla fine sarà nostro con un piccolo riscatto. L'impianto è stato finanziato anche grazie ai fondi messi a disposizione del Piano Industria 4.0".

La realizzazione su misura di System Logistics

L'impianto è stato ideato e realizzato con un progetto su misura da System Logistics ispirandosi ai processi tradizionali di gestione dell'ortofrutta, impiega robot di ultima generazione in attività di ventilazione, preparazione e conservazione delle merci ortofrutticole, ottimizzando e velocizzando l’efficienza dei processi e dei trasporti, riducendo gli sprechi alimentari e garantendo di conseguenza freschezza e qualità dei prodotti sul punto di vendita. Il sistema è in grado di preparare pallet in cassette ecosostenibili Cpr di qualsiasi altezza e dimensioni di base 30x40 o 60x40 (indifferentemente su pallet o roll-box) generando importanti benefici in termini di innovazione e sostenibilità.

I numeri dell'automazione del centro di Montopoli 6.000 mq di superficie

12 robot di tipo antropomorfo

20 carrelli agv a guida laser

6 nuove ribalte

"Volevamo replicare un processo manuale di gestione dei freschissimi -dice Luigi Panzetti, Ad di System Logistics- che ha avuto affinamenti negli anni e che quindi era diventato un processo ideale per il mondo della grande distribuzione. I materiali arrivano dai produttori nella giornata stessa in cui devono partire per i vari negozi. Abbiamo così sostituito operatori che lavoravano in condizioni ostili di temperatura e di umidità con robot dotati di visione artificiale e robot dotati di movimento proprio tramite le slitte su cui queste si muovono più 20 carrelli laser a guida autonoma che movimentano i prodotti all'interno del sito".

L'innovazione sostenibile nel centro logistico di Montopoli di Conad Nord Ovest

L’impianto di picking automatico è stato installato in uno dei quadroni dei generi vari del Polo di Montopoli convertito a fresco: è stato realizzato un nuovo impianto del freddo ad ammoniaca che ha sostituito i due impianti a freon preesistenti, la realizzazione di 6 nuove ribalte per potenziare le attività di scarico e l’abbattimento di ogni barriera (pareti ed altri elementi edilizi) nel reparto esistente.

Il centro di Montopoli di Conad Centro Nord non è nuovo a progetti di automazione, infatti già nel 2017 nell'intervento di ampliamento e ammodernamento del reparto generi vari è stato realizzato un magazzino automatico autoportante sviluppato su una superficie di 1.700 mq, con un'altezza di 28 m fuori terra, caratterizzato da tre trasloelevatori che stoccano a doppia profondità e da una capacità ricettiva di circa 9.600 posti pallet.

Guardando al futuro: "La partnership che stiamo portando avanti con System Logistics- dice Ascari- non si ferma a Montopoli, ma insieme a loro, andremo a strutturare l'automazione dell'ortofrutta e in altri reparti anche su nuovi centri che stiamo realizzando, a partire da quello di Fossano, in provincia di Cuneo che andrà a coprire tutta la rete del Piemonte e della Liguria. Un magazzino completamente fresco di 25.000 metri quadrati".