eBay sbarca al Diamond District di New York con Luxury Exchange

In concomitanza con la New York City Jewelry Week, eBay apre a New York nell'iconico Diamond District della Grande Mela il Luxury Exchange

Nel cuore dell'iconico Diamond District di New York, eBay propone il Luxury Exchange, in concomitanza con la New York City Jewelry Week, con una proposta di gioielli, borse e orologi delle migliori marche come Gucci, Rolex e Van Cleef & Arpels. "The Luxury Exchange offre agli acquirenti l'opportunità di valutare e vendere i loro beni di valore e aggiungere qualcosa di nuovo alle loro collezioni personali, giusto in tempo per le festività natalizie" afferma Tirath Kamdar, GM del lusso di eBay.

Come funziona

Gli acquirenti hanno la possibilità di far valutare i propri articoli di lusso a cui viene assegnato un valore con il quale possono a loro volta acquistare i prodotti disponibili instore come orologi, borse e gioielli firmati. Si tratta di uno scambio di articoli sulla base del rispettivo valore di entrambi.

Lo scambio di lusso

Lo studio di Business of Fashion mette in evidenza la crescente idea del "lusso come valuta". L'analisi sottolinea che circa il 30% degli acquirenti di lusso statunitensi intervistati ritiene che il valore di borse, orologi e gioielli di lusso sia più duraturo nel tempo rispetto ad altri asset di investimento che possiedono. Il 62% degli intervistati riferisce di aver venduto articoli della propria collezione a un prezzo superiore al prezzo di acquisto originale. Sulla base di questi ricerche, eBay ha investito su nuove proposte al consumatore assecondando un trend in crescita.