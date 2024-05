Edeka Jaeger velocizza gli acquisti alla cassa self-service

I clienti del punto di vendita Edeka Jaeger dell'aeroporto di Stoccarda possono autorizzare l'acquisto di prodotti con il riconoscimento automatico dell'età

Edeka Jaeger, società di Gruppo Edeka, una delle principali organizzazioni della grande distribuzione tedesca, offre ai clienti del punto di vendita dell'aeroporto di Stoccarda l'opportunità di autorizzare l'acquisto di prodotti soggetti a restrizioni di età, come le bevande alcoliche, alla cassa self-service, utilizzando il riconoscimento automatico dell'età. La soluzione scelta, Vynamic Smart Vision | Age Verification di Diebold Nixdorf, si basa sull'intelligenza artificiale e sostituisce la necessità di approvare la vendita da parte del personale del punto di vendita. Velocizza notevolmente le transazioni alle casse self-service e libera i dipendenti che possono così servire meglio i clienti.

In media, in ogni punto di vendita in Germania, la verifica dell'età è necessaria per circa il 22% di tutte le transazioni. Questo ha un impatto negativo sui tempi di conclusione dell’operazione di check out dei consumatori nell'area self-service, con conseguente allungamento dei tempi di attesa. Con Vynamic Smart Vision | Age Verification i clienti dimostrano la propria età in meno di 10 secondi senza l'intervento del personale.

Come funziona

Nel momento in cui un articolo soggetto a restrizioni di età viene scansionato alla cassa self-service, il sistema chiede al cliente se desidera il riconoscimento automatico dell'età. Una volta dato il consenso, le caratteristiche del volto del cliente vengono analizzate grazie a una telecamera installata sul sistema e a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per verificarne l'età in tempo reale. Se l'età dell'acquirente è superiore a una soglia predefinita, la transazione può continuare. I dipendenti devono controllare solo i clienti che non rientrino in questa soglia o che abbiano scelto di non riconoscere automaticamente l'età.

"La creazione di processi di acquisto rapidi e semplici per i clienti e i miei dipendenti è fondamentale -commenta Florian Jaeger, proprietario del punto di vendita 24/7 dell'aeroporto di Stoccarda-. È questo che rende il nostro negozio all'aeroporto di Stoccarda così interessante per i viaggiatori sempre di corsa e per raggiungere questo obiettivo sono sempre aperto a esplorare nuove soluzioni. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale siamo già riusciti a ridurre drasticamente gli interventi dei dipendenti per il controllo dell'età".

Già nella prima settimana, oltre l'80% dei prodotti soggetti a restrizioni di età, acquistati nel punto di vendita di Edeka Jaeger, è stato approvato automaticamente. Il sistema è conforme al GDPR in quanto il processo non prevede il riconoscimento facciale, né la memorizzazione di immagini o altre informazioni sui clienti.

"Le tecnologie di AI per la verifica automatica dell'età hanno un enorme potenziale per ridurre un tipico punto di attrito durante il processo di acquisto -aggiunge Matt Redwood, vicepresidente Retail Technology Solutions di Diebold Nixdorf-. Siamo lieti di collaborare con Edeka Jaeger per rendere il processo semplice e rapido direttamente alla cassa self-service, consentendo loro di non perdere il volo".

L'introduzione della soluzione basata sull'AI per la verifica automatica dell'età segue il concetto di self-service 24/7 implementato all'aeroporto di Stoccarda lo scorso anno, dove Edeka Jaeger ha ottimizzato l'esperienza di acquisto per i suoi clienti durante e al di fuori delle ore lavorative con le soluzioni self-service di Diebold Nixdorf.