Labate (Restore) Sfatiamo i falsi miti sul retail media

Barbara Labate fa il punto sull'edizione 2024 de Linkontro e parla del tema del momento, almeno da 50 anni, il retail media

"Linkontro ogni anno migliora, un po' come un buon vino", esordisce così Barbara Labate, founder e ceo di Restore, a margine dell'evento di NielsenIQ che raduna da 39 anni industria e distribuzione per un confronto tra convegni e momenti di networking. "un momento estremamente importante di connessione, non solo per parlare di lavoro, ma per conoscere anche il lato umano dei nostri interlocutori. Siamo abituati a parlare con l'industria, siamo abituati a parlare con i retailer, spesso in momenti separati, pur cercando di fare dei mediatori tra tra loro, soprattutto nel mondo del retail".

Il retail media non è solo digitale e non è così nuovo

Tema del momento su cui confrontarsi è il retail media, "Questo tema è un po' come la barzelletta del sesso tra gli adolescenti: tutti ne parlano, nessuno lo fa. In tanti stiamo parlando di retail media e posso dire che Restore con la sua unit è partita nel 2020 creando un network di retailer grocery non solo aderenti alla nostra piattaforma, ma che ci hanno dato in concessione i propri spazi per attività di branding in favore dell'industria, per attività di cash back ma il retail media non è solo l'asset digitale. Noi infatti abbiamo ampliato il nostro network anche con una parte di radio in-store di spazi fisici nei negozi.

Quindi attenzione, ci sono falsi miti sul retail media: non è solo digitale. C'è anche il negozio, c'è anche la radio, ci sono degli asset oggi non sfruttati. Il retail media è fatto solo per vendere? No, serve anche per aumentare la conoscenza del prodotto e la brand awareness. E non è solo uno strumento di interesse per l'industria, perché anche i retailer con strumenti come l'analisi dei dati, possono migliorare le proprie campagne di acquisizione utenti quindi e soprattutto ricordiamoci che il retail media esiste già da 50 anni, si pensi alla vendita degli spazi, quindi in sostanza abbiamo chiamato con un nuovo nome una cosa che si faceva prima ma a noi proprio piace proprio questo, per noi innovazione significa fare cose vecchie ma in modo nuovo".