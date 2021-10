Ekom ripropone il concorso Istante vincente

Tutti i punti di vendita Ekom (Gruppo Sogegross) saranno coinvolti nel concorso Istante vincente che mette in palio 100mila euro.

“Dopo il successo dell’edizione 2020, presentato in occasione del Centenario del Gruppo Sogegross, torniamo a coinvolgere gli store Ekom sul territorio, sia di proprietà diretta che affiliati -afferma Giuseppe Marotta, direttore generale di Ekom-. La grande novità di quest’anno è la meccanica di gioco, che è spostata interamente sulla piattaforma online, dando così la possibilità ai nostri clienti di partecipare tramite tutti i device. Anche con questo concorso, Ekom è vicina al territorio e supporta il potere d’acquisto delle

famiglie, per questo abbiamo deciso di mettere in palio 2.000 buoni con tagli da 10 euro o 50 euro, proprio per poter erogare un numero maggiore di buoni e accontentare quanti più clienti possibile”.

Modalità di partecipazione

Il concorso è attivo fino all’8 novembre e consentirà a ogni cliente che effettua una spesa di importo minimo di 20 euro in unico scontrino di iscriversi e di giocare per partecipare all’estrazione finale dei premi. È possibile inoltre incrementare il numero delle possibilità delle vincite immediate acquistando i prodotti Istante vincente appositamente contrassegnati in negozio.

Basta collegarsi a questo sito, inserire i dati personali e quelli che si trovano sullo

scontrino, cliccare sul pulsante partecipa e scoprire la possibile vincita di un premio Instant Win.

In palio 2.000 Buoni Spesa Ekom (1.200 del valore di 10 euro iva inclusa e 800 del valore di 50 euro iva inclusa). Tutti coloro che avranno partecipato all’estrazione Instant Win (inclusi i vincitori), saranno coinvolti inoltre nell’estrazione finale di 10 buoni Ekom da 3.000 euro, 10 televisori 55 pollici.