Ekom (Gruppo Sogegross): un concorso per i 100 anni

Per festeggiare il centenario il Gruppo Sogegross sta promuovendo un concorso con premi in palio per 150.000 euro tra cui 4 Fiat Panda Hybrid City Cross e buoni spesa del valore di 1.000 euro. L'iniziativa interesserà i 120 punti di vendita Ekom, sia di proprietà diretta che affiliati, in Liguria, Piemonte, Toscana, Lombardia e Valle d’Aosta. Per partecipare al concorso, attivo dal 13 ottobre al 9 novembre, i clienti che faranno una spesa di almeno 20 euro riceveranno una cartolina gratta e vinci che darà loro la possibilità di vincere un premio immediato (un buono spesa da 100 o 50 euro, oppure un prodotto alimentare tra gli oltre 40.000 messi in palio).

Inoltre, collegandosi a questo sito e inserendo il codice presente sulla cartolina, si potrà partecipare all’estrazione finale. I

Lo sviluppo dell'insegna Ekom

“Nonostante il momento molto delicato -spiega Giuseppe Marotta, direttore generale di Ekom- la nostra insegna continua a investire sul territorio, attraverso la continua opera di riqualificazione dei punti di vendita e le prossime nuove aperture, perché crediamo sia importante dare un messaggio positivo, di crescita e sviluppo con uno sguardo sempre rivolto al futuro”.