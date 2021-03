Sogegross e S&G: accordo per la consegna negli store Daily Market

L'accordo di somministrazione di merci siglato dal Gruppo Sogegross e la società S&G, cui fa riferimento l’insegna Daily Market, diventa strategico per la crescita del gruppo nella regione. La partnership prevede che gli imprenditori lombardi possano approvvigionarsi, per il mondo grocery e surgelati, dalla piattaforma Agorà Network di Calcio (Bg), di cui il Gruppo Sogegross è socio fondatore, mentre, per quanto riguarda il deperibile, dalle piattaforme Sogegross di Genova Bolzaneto. In questa attività saranno coinvolti circa 60 punti di vendita lombardi con metrature che vanno dai 100 ai 1.000 mq e un fatturato di circa 70 milioni.

“Doro costituisce la risposta del Gruppo Sogegross nel settore del franchising e siamo felici che, grazie a questo accordo, possa crescere la presenza della nostra azienda in Lombardia, regione dove vogliamo creare sviluppo insieme ai nostri partner -afferma Mirko Bruschi, direttore Doro Supermercati Gruppo Sogegross-. Siamo sempre interessati a territori dinamici in cui si possano creare alleanze con imprenditori locali professionali e qualificati”. E aggiunge: “Da sempre investiamo sull’affiliazione, instaurando veri e propri rapporti di partnership e supporto che durano nel tempo e che sono rimasti solidi e affidabili anche in questo difficilissimo periodo di emergenza sanitaria e sociale”.