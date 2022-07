Erba Matta è il concept di ristorazione creato da Viridea per aggiungere un servizio ai suoi garden center: ha aperto il secondo locale, a Rho (Mi)

Viridea, catena italiana di garden center, nata nel 1997 dall’esperienza di Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel giardinaggio professionale, amplia la sua formula di accoglienza con un secondo ristorante, Erba Matta, giardino con cucina, all’interno del Garden Center di Rho (Mi). Il primo Erba Matta è stato aperto nel 2019 a Cusago (Mi). Viridea rafforza così l’obiettivo dell’azienda: offrire a tutti gli amanti della natura un luogo di svago e relax a due passi dalla città. Erba Matta sviluppa per i visitatori del garden center un servizio che mancava, in genere, in questa tipologia di grandi e medie superfici del retail non food: un ristorante e caffetteria in linea con il posizionamento di Viridea, senza dubbio green, vista anche la specializzazione merceologica dei garden center.

Il format: ristorante e bistrot

La progettazione del format è a cura di Gruppo Ethos – F&B Consulting, dipartimento dell’omonima azienda ristorativa lombarda che fornisce servizi e consulenze per attività ristorative. Il ristorante/pizzeria Erba Matta propone una cucina contemporanea. Il filo conduttore del menù à la carte è il richiamo alla territorialità e al mondo botanico, attraverso l’uso di piante aromatiche e varietà ortofrutticole stagionali. Privilegiati, tra gli ingredienti, i prodotti biologici. Vengono sempre proposti piatti vegetariani, ma fra i secondi primeggia la carne. Erba Matta è anche bistrot/caffetteria/gelateria: la caffetteria offre colazioni, pranzi veloci a base di panini e piadine, merende con gelato artigianale, tè e torte fatte in casa. Dopo le 18 si passa all’aperitivo con tagliere di stuzzicherie.

La location

Il ristorante Erba Matta è collegato da un accesso interno al Viridea Garden Center di Rho. Dalle 19,30, dopo la chiusura del centro, si accede al ristorante direttamente dal piazzale del parcheggio, tramite un pontile sul laghetto. Una terrazza si affaccia sullo specchio d’acqua, circondato da un ampio parco. Il progetto richiama, nell’impianto architettonico, la struttura a forma di serra tipica dei Viridea Garden Center, con ampie vetrate e soffitto in legno a vista. Gli interni sono disegnati dallo Studio Novo di Casatenovo. Toni prevalenti: legno e variazioni di verde, scompigliati qua e là dai muschi colorati e dai decori interni.

Target

I servizi sono orientati anche alle famiglie con figli piccoli: il ristorante mette a disposizione uno spazio giochi esterno, attrezzato, seggioloni, fasciatoio e lavandino per bambini, ed è previsto un menù speciale riservato ai più piccoli. Particolare attenzione è rivolta alle persone con intolleranze alimentari: al ristorante Erba Matta sono presenti, dalla colazione alla cena, diverse proposte per le principali intolleranze (lievito, lattosio, glutine). Il menù comprende anche la pizza con impasto gluten free. Non vengono trascurati nemmeno gli animali, sempre più presenti nelle famiglie italiane, ai quali è riservata un’accoglienza speciale: una ciotola d’acqua, uno snack e delle polpettine preparate dalla brigata di cucina.

I numeri di Erba Matta